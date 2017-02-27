Сансара (Селфи#Selfie), 2017

Во втором фильме Максима Боева «Селфи#Selfie» сыграли такие известные российские актёры, как Агния Дитковските («Альпинист», «Только ты»), Марина Аронова («Восьмидесятые»), Павел Деревянко («Оттепель», «Кука»), Константин Крюков («С Новым годом, мамы!», «Три полуграции»), Любво Аксёнова («Родина», «Ночные стражи») и другие.
«Селфи#Selfie» является киноальманахом, в каждой из новелл которого исследуется известный современный феномен - селфи. Каждый день миллионы людей по всему миру фотографируют себя, но иногда это имеет определённые последствия. Картина расскажет о том, как селфи могут менять человеческие жизни и судьбы.
- Благодаря этому фильму, на одной съемочной площадке встретились супруги Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков
Ежедневно политики и домохозяйки, студенты и звезды, взрослые и подростки по всей земле делают миллионы селфи. В жизни непохожих героев произойдут незабываемые события, которые не случились бы, если бы не мода на "фото-автопортреты".