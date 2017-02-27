Сансара (Селфи#Selfie), 2017

Во втором фильме Максима Боева «Селфи#Selfie» сыграли такие известные российские актёры, как Агния Дитковските («Альпинист», «Только ты»), Марина Аронова («Восьмидесятые»), Павел Деревянко («Оттепель», «Кука»), Константин Крюков («С Новым годом, мамы!», «Три полуграции»), Любво Аксёнова («Родина», «Ночные стражи») и другие.

«Селфи#Selfie» является киноальманахом, в каждой из новелл которого исследуется известный современный феномен - селфи. Каждый день миллионы людей по всему миру фотографируют себя, но иногда это имеет определённые последствия. Картина расскажет о том, как селфи могут менять человеческие жизни и судьбы.