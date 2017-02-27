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Сансара (Селфи#Selfie) Сансара (Селфи#Selfie)
Киноафиша Фильмы Сансара (Селфи#Selfie)

Сансара (Селфи#Selfie), 2017

2017 / Россия
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Во втором фильме Максима Боева «Селфи#Selfie» сыграли такие известные российские актёры, как Агния Дитковските («Альпинист», «Только ты»), Марина Аронова («Восьмидесятые»), Павел Деревянко («Оттепель», «Кука»), Константин Крюков («С Новым годом, мамы!», «Три полуграции»), Любво Аксёнова («Родина», «Ночные стражи») и другие.

«Селфи#Selfie» является киноальманахом, в каждой из новелл которого исследуется известный современный феномен - селфи. Каждый день миллионы людей по всему миру фотографируют себя, но иногда это имеет определённые последствия. Картина расскажет о том, как селфи могут менять человеческие жизни и судьбы.

- Благодаря этому фильму, на одной съемочной площадке встретились супруги Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков

Ежедневно политики и домохозяйки, студенты и звезды, взрослые и подростки по всей земле делают миллионы селфи. В жизни непохожих героев произойдут незабываемые события, которые не случились бы, если бы не мода на "фото-автопортреты".

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Максим Боев
Максим Боев
В ролях
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Мария Аронова
Мария Аронова
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Константин Крюков
Константин Крюков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
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6.2 IMDb
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Постер фильма Сансара (Селфи#Selfie) 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская комедия «Селфи#Selfie» попадет в Книгу рекордов Гиннесса 1 марта во время съемок картины Максима Боева «Селфи#Selfie» на площадке ЖК «Зиларт» будет снят уникальный трюк с самым высоким банджи-джампингом. На территории творческого
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27 февраля 2017 11:40
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