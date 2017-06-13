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Мифы Мифы
Киноафиша Фильмы Мифы

Мифы, 2017

2017 / Россия
3.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Древнегреческие мифы в современной Москве
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«Мифы» - это дебют в режиссуре для актёра Александра Молочникова, которого можно увидеть в фильмах «Саранча» и «Холодный фронт». В его картине снялось огромное количество известных артистов, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота», «Призрак»), Сергей Безруков («Мамы», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), Иван Ургант («Ёлки»), Милош Бикович («Лёд»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие. А главную роль в ленте «Мифы о Москве» исполнил Яннис Пападопулос («Перед полуночью»).

В центре сюжета фильма «Мифы» окажется герой Грек, который в одиночку предпринимает попытку пойти по стопам Одиссея и совершить грандиозное путешествие. Волей судьбы он попадает в современную Москву, где тут же знакомится со всеми сливками общества. Грек помогает знаменитостям решать их проблемы, и вот однажды сам он попадает в неловкую ситуацию. Дело в том, что он влюбляется в жену очень важного человека, а чтобы заполучить её, ему необходимо спасти всех светских жителей Москвы.

- Фильм «Мифы» участвует в конкурсе фестиваля «Кинотавр»

- Исполнитель главной роли Яннис Пападоуплос на самом деле является греком по происхождению

- В фильме также снялась Ксения Собчак

- Сергей Безруков в фильме «Мифы» играет Первого артиста страны, который сыграл уже все роли, даже дуршлаг

- Фёдор Бондарчук также является одним из продюсеров фильма

- Паулина Андреева совместно с Бастой записала кавер-версию песни «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой для фильма

Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает?
Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд - мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с Московского Олимпа.

3.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера в мире 13 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Александр Молочников
Александр Молочников
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Янис Пападопулос
Янис Пападопулос
Милош Бикович
Милош Бикович
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Постер фильма Мифы 2 постера
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Мифы
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Кто сказал, что все дороги ведут в Рим?! – Не верьте, уважаемые, вас обманули. Все дороги ведут в Москву. Да-да, именно так. Поэтому в один не самый прекрасный день некий гражданин Греции, плывущий на плоту с Балканского полуострова по своим делам, немножечко заплутал и причалил в пешей доступности от Москва-Сити. (Да-да, вы правильно поняли: непрямой потомок Одиссея приплыл в Москву из Греции на плоту… зимой (!)) Так вот. Приплыл он, значит, глядит – неподалеку бомонд…
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Лилия Пермина 16 ноября 2017, 19:01
Фильм по жанру-буффонада, что редко выходит на экраны.Гротескные персонажи, юмор на грани фола, выдуманные ситуации и натянутый хеппи-энд. Приятно… Читать дальше…
niv123 26 ноября 2017, 12:46
Это полное дерьмо, а не фильм. Пустая трата денег. По собрали в один фильм весь свой "бомонд". Нормально сюжета нет, да еще и воют весь… Читать дальше…
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1 июня 2017 14:19
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