Мифы, 2017

«Мифы» - это дебют в режиссуре для актёра Александра Молочникова, которого можно увидеть в фильмах «Саранча» и «Холодный фронт». В его картине снялось огромное количество известных артистов, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота», «Призрак»), Сергей Безруков («Мамы», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), Иван Ургант («Ёлки»), Милош Бикович («Лёд»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие. А главную роль в ленте «Мифы о Москве» исполнил Яннис Пападопулос («Перед полуночью»).

В центре сюжета фильма «Мифы» окажется герой Грек, который в одиночку предпринимает попытку пойти по стопам Одиссея и совершить грандиозное путешествие. Волей судьбы он попадает в современную Москву, где тут же знакомится со всеми сливками общества. Грек помогает знаменитостям решать их проблемы, и вот однажды сам он попадает в неловкую ситуацию. Дело в том, что он влюбляется в жену очень важного человека, а чтобы заполучить её, ему необходимо спасти всех светских жителей Москвы.