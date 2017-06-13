Мифы, 2017

«Мифы» - это дебют в режиссуре для актёра Александра Молочникова, которого можно увидеть в фильмах «Саранча» и «Холодный фронт». В его картине снялось огромное количество известных артистов, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота», «Призрак»), Сергей Безруков («Мамы», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), Иван Ургант («Ёлки»), Милош Бикович («Лёд»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие. А главную роль в ленте «Мифы о Москве» исполнил Яннис Пападопулос («Перед полуночью»).
В центре сюжета фильма «Мифы» окажется герой Грек, который в одиночку предпринимает попытку пойти по стопам Одиссея и совершить грандиозное путешествие. Волей судьбы он попадает в современную Москву, где тут же знакомится со всеми сливками общества. Грек помогает знаменитостям решать их проблемы, и вот однажды сам он попадает в неловкую ситуацию. Дело в том, что он влюбляется в жену очень важного человека, а чтобы заполучить её, ему необходимо спасти всех светских жителей Москвы.
- Фильм «Мифы» участвует в конкурсе фестиваля «Кинотавр»
- Исполнитель главной роли Яннис Пападоуплос на самом деле является греком по происхождению
- В фильме также снялась Ксения Собчак
- Сергей Безруков в фильме «Мифы» играет Первого артиста страны, который сыграл уже все роли, даже дуршлаг
- Фёдор Бондарчук также является одним из продюсеров фильма
- Паулина Андреева совместно с Бастой записала кавер-версию песни «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой для фильма
Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает?
Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд - мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с Московского Олимпа.