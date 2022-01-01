Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звезда Звезда
Киноафиша Фильмы Звезда Звезда, 2014: актеры и роли
Звезда 2014 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звезда, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анна Меликян Анна Меликян Anna Melikian
В ролях
Тинатин Далакишвили Тинатин Далакишвили Tinatin Dalakishvili Северия Янушаускайте Северия Янушаускайте Severija Janusauskaite Андрей Смоляков Андрей Смоляков Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Александр Шейн Александр Шейн Гоша Куценко Гоша Куценко
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Приложение киноафиши