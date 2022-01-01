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Сладкое прощание Веры
Киноафиша Фильмы Сладкое прощание Веры

Сладкое прощание Веры, 2015

2015 / Беларусь
3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Бывшая стюардесса Вера всю жизнь ждала свою единственную любовь — капитана авиалайнера, который так и не решился ради нее бросить свою семью. На склоне лет она остается без работы, родных, друзей, с мучительными воспоминаниями. Опасаясь внезапной смерти, зная, что о ней никто не сможет позаботиться, Вера решает заранее организовать собственные похороны и приглашает к себе агента из бюро ритуальных услуг. Им оказывается романтичный парень. Между героями вспыхивает любовь, в которой они не смеют признаться даже себе. Время, проведенное рядом с этим человеком, становится для Веры самым сладким в жизни…

3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Александра Бутор
В ролях
Нелли Савиченко
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Сергей Журавель
Анна Полупанова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сладкое прощание Веры 1 постер
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