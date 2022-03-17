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Александра Даддарио

Alexandra Daddario
Александра Даддарио
Александра Даддарио Alexandra Daddario
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Дата рождения
16 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Александры Даддарио

Содержание:

Александра Даддарио - Фильмы

- Александра Даддарио – Спасатели Малибу

Александра Даддарио - Сериалы

- Александра Даддарио - Настоящий детектив

Александра Даддарио – Личная жизнь

Александра Даддарио родилась 16 марта 1986 года в Нью-Йорке в семье высокопоставленных юристов. Ее отец Ричард – прокурор, а мать Кристина – адвокат. Александра – старшая из трех детей, у нее есть младшая сестра Кэтрин и брат Мэттью. Последний пошел по стопам Александры и тоже стал актером.

Александра Даддарио - Фильмы

Когда Александре исполнилось 11 лет, она уже не сомневалась, что выберет для себя творческий путь. Чтобы воплотить мечту о съемках в кино, девочка даже перевелась в специальную детскую актерскую школу. Свою первую роль Даддарио получила в 16 лет в сериале «Все мои дети». Мировой успех пришел к ней благодаря перевоплощению в Аннабет Чейз, дочь богини Афины, в фильме «Перси Джексон и похититель молний» (2010), экранизации фэнтези-романа Рика Риордана. Спустя три года она вернулась к роли юной воительницы в сиквеле «Перси Джексон и Море чудовищ».

В 2013 году Даддарио попробовала свой талант в жанре «слэшер» и снялась в «Техасской резне бензопилой 3D», в 2015 году сыграла в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» вместе с Дуэйном Джонсоном и Карлой Гуджино. Добавим, что актрисе одинаково хорошо удаются роли как в триллерах – «Мы всегда жили в замке», «Игра Ганнибала», так и в романтических комедиях – «Когда мы познакомились», «Ты умеешь хранить секреты?».

Александра Даддарио – Спасатели Малибу

В 2017 году на экраны вышел полнометражный перезапуск культового сериала «Спасатели Малибу», в котором одну из главных ролей сыграла Александра Даддарио. Компанию ей составили индийская красавица Приянка Чопра и голливудские звезды – Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон. Несмотря на невероятно звездный актерский состав – в небольшой роли даже появилась сама Памела Андерсон, фильм получил разгромные отзывы от кинокритиков.

Примечательно, что на роль спасательницы Саммер и любовный интерес Зака Эфрона, помимо Даддарио, претендовали Нина Добрев, Эшли Бенсон и Александра Шипп.

Александра Даддарио - Сериалы

Александра Даддарио активно снимается не только в полнометражных картинах, но и сериалах. Актриса сыграла эпизодические роли в таких шоу, как «В Филадельфии всегда солнечно», «Клан Сопрано», «Белый воротничок». Также она появилась в трех сериях пятого сезона «Американской истории ужасов», в «Отеле» она изобразила Наташу Рамбова, жену знаменитого Рудольфа Валентино. Однако самым запоминающимся появлением Александры Даддарио на тв-экранах считается ее роль в первом сезоне «Настоящего детектива».

Александра Даддарио - Настоящий детектив

В январе 2014 года на канале HBO стартовал показ новой восьмисерийной криминальной драмы «Настоящий детектив». Александра Даддарио сыграла Лайзу Траньетти, любовницу Мартина Харта, героя Вуди Харрельсона. В знаменитой постельной сцене актриса первый и пока последний раз в своей карьере предстала полностью обнаженной.

Александра Даддарио – Личная жизнь

С 18 лет Александра Даддарио встречалась с актером Джейсоном Фуксом, после трех лет отношений случился тяжелый разрыв, о котором актриса до сих пор не любит вспоминать. Спустя время Александра закрутила роман с коллегой по фэнтези «Перси Джексон» Логаном Лерманом. Пара была вместе с 2012 по 2016 год. Также актрисе приписывали романтические отношения с Заком Эфроном после их совместных съемок в фильме «Спасатели Малибу». Однако ни Зак, ни Александра не подтвердили эту информацию.

Интересные факты о Александре Даддарио
  • Младший брат Александры Даддарио Мэттью тоже стал актером.
  • За роль в фильме «Спасатели Малибу» Александра Даддарио боролась с Ниной Добрев и Эшли Бенсон.
  • Александра Даддарио несколько лет встречалась с Логаном Лерманом, с которым вместе снималась в фэнтези-франшизе «Перси Джексон».
Фильмография Александры Даддарио
Страсть, любовь и стволы
Страсть, любовь и стволы
мелодрама, боевик, драма 2021, США
5.0
Птица в клетке. Заражение
Птица в клетке. Заражение
триллер, драма, мелодрама 2020, США
5.0
Супермен: Человек завтрашнего дня
Супермен: Человек завтрашнего дня
анимация 2020, США
6.0
Мы призываем тьму
Мы призываем тьму
ужасы, триллер, комедия 2020, США
4.0
Ты умеешь хранить секреты?
Ты умеешь хранить секреты?
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Трудности адаптации
Трудности адаптации
драма 2019, США
5.0
Все оттенки Токио
Все оттенки Токио
драма, триллер 2019, США / Япония
3.0
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
триллер, боевик 2019, США
6.0
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Фотографии Александры Даддарио Все фотографии
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Александра Даддарио возглавила актерский состав сериала «Мэйфейрские ведьмы» Она сыграет Роуан Мэйфейр.
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17 марта 2022 13:40
Кирнан Шипка, Александра Даддарио и другие артисты вошли в каст мрачной комедии «Дикий цветок» Фильм расскажет о взрослении девочки под опекой многочисленных родственников.
Написать
13 октября 2021 15:45
Александра Даддарио поделилась новостями о сиквеле «Разлома Сан-Андреас» У актрисы большие сомнения. 
Написать
28 июля 2021 16:48
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