Содержание:

Александра Даддарио - Фильмы

- Александра Даддарио – Спасатели Малибу

Александра Даддарио - Сериалы

- Александра Даддарио - Настоящий детектив

Александра Даддарио – Личная жизнь

Александра Даддарио родилась 16 марта 1986 года в Нью-Йорке в семье высокопоставленных юристов. Ее отец Ричард – прокурор, а мать Кристина – адвокат. Александра – старшая из трех детей, у нее есть младшая сестра Кэтрин и брат Мэттью. Последний пошел по стопам Александры и тоже стал актером.

Когда Александре исполнилось 11 лет, она уже не сомневалась, что выберет для себя творческий путь. Чтобы воплотить мечту о съемках в кино, девочка даже перевелась в специальную детскую актерскую школу. Свою первую роль Даддарио получила в 16 лет в сериале «Все мои дети». Мировой успех пришел к ней благодаря перевоплощению в Аннабет Чейз, дочь богини Афины, в фильме «Перси Джексон и похититель молний» (2010), экранизации фэнтези-романа Рика Риордана. Спустя три года она вернулась к роли юной воительницы в сиквеле «Перси Джексон и Море чудовищ».

В 2013 году Даддарио попробовала свой талант в жанре «слэшер» и снялась в «Техасской резне бензопилой 3D», в 2015 году сыграла в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» вместе с Дуэйном Джонсоном и Карлой Гуджино. Добавим, что актрисе одинаково хорошо удаются роли как в триллерах – «Мы всегда жили в замке», «Игра Ганнибала», так и в романтических комедиях – «Когда мы познакомились», «Ты умеешь хранить секреты?».

В 2017 году на экраны вышел полнометражный перезапуск культового сериала «Спасатели Малибу», в котором одну из главных ролей сыграла Александра Даддарио. Компанию ей составили индийская красавица Приянка Чопра и голливудские звезды – Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон. Несмотря на невероятно звездный актерский состав – в небольшой роли даже появилась сама Памела Андерсон, фильм получил разгромные отзывы от кинокритиков.

Примечательно, что на роль спасательницы Саммер и любовный интерес Зака Эфрона, помимо Даддарио, претендовали Нина Добрев, Эшли Бенсон и Александра Шипп.

Александра Даддарио активно снимается не только в полнометражных картинах, но и сериалах. Актриса сыграла эпизодические роли в таких шоу, как «В Филадельфии всегда солнечно», «Клан Сопрано», «Белый воротничок». Также она появилась в трех сериях пятого сезона «Американской истории ужасов», в «Отеле» она изобразила Наташу Рамбова, жену знаменитого Рудольфа Валентино. Однако самым запоминающимся появлением Александры Даддарио на тв-экранах считается ее роль в первом сезоне «Настоящего детектива».

В январе 2014 года на канале HBO стартовал показ новой восьмисерийной криминальной драмы «Настоящий детектив». Александра Даддарио сыграла Лайзу Траньетти, любовницу Мартина Харта, героя Вуди Харрельсона. В знаменитой постельной сцене актриса первый и пока последний раз в своей карьере предстала полностью обнаженной.

С 18 лет Александра Даддарио встречалась с актером Джейсоном Фуксом, после трех лет отношений случился тяжелый разрыв, о котором актриса до сих пор не любит вспоминать. Спустя время Александра закрутила роман с коллегой по фэнтези «Перси Джексон» Логаном Лерманом. Пара была вместе с 2012 по 2016 год. Также актрисе приписывали романтические отношения с Заком Эфроном после их совместных съемок в фильме «Спасатели Малибу». Однако ни Зак, ни Александра не подтвердили эту информацию.