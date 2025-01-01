Ben Taylor[Блейку, который в ловушке внутри машины]Ни за что в жизни мы тебя там не бросим.
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Lawrence HayesЭто будет настолько мощно, что хоть и происходит здесь, в Калифорнии, вы почувствуете это даже на Восточном побережье.
Lawrence Hayes[смотрит прямо в приближающуюся камеру]Я не могу этого достаточно подчеркнуть для жителей Сан-Франциско: вам нужно уходить. И я говорю прямо сейчас. А если не можете — ищите любой способ упасть, укрыться и держаться. От этого зависит ваша жизнь. Пусть Бог будет с вами.
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Emma Gaines[о Мэллори]Если ты не смогла спасти нашу дочь, значит, никто не смог бы.
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[после того, как Эмме сказали, что Дэниэл трусливо бросил её дочь, она в ярости зовёт его]
Emma GainesТы оставил мою дочь одну? Если ты ещё жив, я тебя чёрт возьми убью!
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Лоренс Хейс[завершение экстренного сообщения]Пусть Бог будет с вами