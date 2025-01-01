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Киноафиша Фильмы Разлом Сан-Андреас Цитаты из фильма Разлом Сан-Андреас

Цитаты из фильма Разлом Сан-Андреас

Emma Ты оставил мою дочь одну? Если ты ещё жив, я тебя чёрт побери убью.
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Raymond Gaines [после приземления с Эммой на бейсбольном стадионе с парашютом] Давно я тебя на второй базe не водил.
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Lawrence Hayes Ладно, кто хочет получить "отлично" за самостоятельную работу? Я начинаю новый курс: "как спасать жизни, взламывая СМИ".
Stoner Чёрт возьми, я в деле.
Lawrence Hayes Отлично, братан. Бери ноут и пошли.
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[последние слова]
Emma Gaines Ну и что теперь?
Raymond Gaines [Над головой пролетают спасательные вертолёты. Разворачивается американский флаг] Теперь мы будем строить заново.
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Ollie Taylor [смотря, как его брат Бен целуется с Блейк после спасения] Мама будет в восторге от неё
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Рэймонд Гейнс Хочу поблагодарить вас за то, что вы были рядом с Блейком.
Эмма Гейнс Да, спасибо.
Бен Тейлор Пожалуйста. Но скорее она была рядом с нами. По-моему.
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Raymond Gaines Сегодня не обычный день.
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[перед прыжком из самолёта]
Raymond Gaines Готов?
Emma Gaines Ты как, готова?
Raymond Gaines Ага.
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Ollie Taylor [машет Блейку на прощание] Не могу дождаться, когда мне исполнится 20.
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Serena Johnson Ты хочешь сказать, что весь разлом Сан-Андреас может сработать?
Lawrence Hayes Да, именно это я и говорю.
Phoebe Кому звонить?
Lawrence Hayes Всем.
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Raymond Gaines [после выключения двигателя вертолёта] Придётся переходить на автоворотацию.
Emma Gaines Авто-авто... что?
Raymond Gaines Мы разобьёмся.
Emma Gaines Поняла. Ладно.
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Ben Taylor [Блейку, который в ловушке внутри машины] Ни за что в жизни мы тебя там не бросим.
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Lawrence Hayes Это будет настолько мощно, что хоть и происходит здесь, в Калифорнии, вы почувствуете это даже на Восточном побережье.
Lawrence Hayes [смотрит прямо в приближающуюся камеру] Я не могу этого достаточно подчеркнуть для жителей Сан-Франциско: вам нужно уходить. И я говорю прямо сейчас. А если не можете — ищите любой способ упасть, укрыться и держаться. От этого зависит ваша жизнь. Пусть Бог будет с вами.
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Emma Gaines [о Мэллори] Если ты не смогла спасти нашу дочь, значит, никто не смог бы.
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[после того, как Эмме сказали, что Дэниэл трусливо бросил её дочь, она в ярости зовёт его]
Emma Gaines Ты оставил мою дочь одну? Если ты ещё жив, я тебя чёрт возьми убью!
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Лоренс Хейс [завершение экстренного сообщения] Пусть Бог будет с вами
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Serena Johnson Привет. Ты молодец.
Lawrence Hayes Спасибо. Мы все молодцы.
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Margie Я же говорил, что нам надо было пойти в другую сторону.
Herb Потому что ты знал, что это случится?
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