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Карла Гуджино
Карла Гуджино
Carla Gugino
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Карла Гуджино
Carla Gugino
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Дата рождения
29 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сарасота, Флорида, США
Рост
165 см
Биография Карлы Гуджино
Родилась 29 августа 1971 года. Флорида, США.
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Фильмография Карлы Гуджино
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения
2021, США / Франция
5.0
Медовый месяц
триллер, фантастика
2018, США
5.0
Игра Джералда
ужасы, триллер
2018, США
6.0
Волки
драма, спорт
2017, США
5.0
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.0
Супергерои
анимация, приключения
2016, Корея / США
4.0
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения
2015, США
7.0
Матч
комедия, драма, семейный
2014, США
6.0
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Карла Гуджино, Марк Хэмилл и другие артисты вошли в актерский состав сериала «Падение дома Ашеров»
Разработкой занимается автор «Призрака дома на холме».
Написать
10 декабря 2021 12:45
Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика»
В то же время актриса отмечает, что фильм более «безумный и странный», чем боевик Квентина Тарантино или франшиза Чада Стахелски.
Написать
17 июня 2021 16:17
Карен Гиллан наведывается в библиотеку в новом отрывке из боевика «Пороховой коктейль»
В сцене показывают знакомство главной героини с боевыми подругами Лины Хиди.
Написать
10 июня 2021 13:08
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