Содержание:

Брэд Пейтон – Фильмы

- Брэд Пейтон - «Кошки против собак: Месть Китти Галор»

- Брэд Пейтон - «Разлом Сан-Андреас»

- Брэд Пейтон – «Рэмпейдж»

​​​​​​​Брэд Пейтон – Личная жизнь

Брэд Пейтон родился 27 мая 1978 года в городе Гандер, Ньюфаундленд, Канада. Он окончил Канадский центр кинематографии.

Брэд Пейтон – Фильмы

В 2002 году Пейтон снял готическую короткометражку «Эвелин: Самая милая злобная мертвая девочка», выполненную в комедийном жанре. Картина стала известна в узких кругах и вскоре появилась на международном кинофестивале в Торронто. После этого режиссер работал на телевидении над проектами «Монстры без присмотра» и «Дело Дойлов». В 2010 году он снял полнометражный фильм «Кошки против собак: Месть Китти Галор» об агенте кошачьей шпионской организации МЯУС, которая вышла из-под контроля начальства и замыслила дьявольский план против собак. В 2012 году он срежиссировал успешное продолжение фильма «Путешествие к центру Земли», под названием «Путешествие 2:Таинственный остров», с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Наибольшую известность Пейтон получил благодаря своему фильму «Разлом Сан-Андреас» с этим же актером в главной роли, который вышел в 2015 году. Их командрая работа принесла большой успех и кассовые сборы, поэтому актер и режиссер снова сотрудничали в производстве фантастического боевика «Рэмпейдж». В 2016 году вышла еще ода картина Пейтона - «Инкарнация», кроме того он снял сериал «Граница», а также выступил в роли продюсера и сценариста.

Брэд Пейтон - «Кошки против собак: Месть Китти Галор»

3D комедия 2010 года, которая сочетает игровые съемки, аниматронику и компьютерную анимацию. Главная героиня картины Китти Галор (Озвучка: Бетт Мидлер), в прошлом агент шпионской организации МЯУС, перестала подчиняться своему начальству, обозленная из-за своих нереализованных амбиций. У нее появился свой план, благодаря которому Китти сможет не только показать МЯУС, чего она стоит на самом деле, но и одолеть застарелых кошачьих врагов – собак.

Брэд Пейтон - «Разлом Сан-Андреас»

Фильм-катастрофа 2015 года о пилоте вертолета пожарной охраны Рэймонде Гейнсе (Дуэйн Джонсон), у которого погибла дочь во время сплава по горной реке. Из-за этого развалился его брак с женой Эммой (Карла Гуджино), и они переживают тяжелый развод. Вторая дочь Гейнса Блэйк (Александра Даддарио) отправляется из Лос-Анжелеса в Сан-Франциско на частном самолете, в это же время сейсмологи Лоуренс Хейс и Ким Парк регистрируют сильный подземный толчок, который дает начало мощнейшему разлому в земной коре. Лос-Анжелес оказывается разрушен до основания, а Гейнс успевает спасти Эмму, прилетев на вертолете. Он получает звонок от Блэйк о том, что она в Сан-Франциско застряла на обвалившейся подземной парковке внутри автомобиля. Затем связь прерывается, и теперь супруги вынуждены отправиться спасать свою дочь.

Брэд Пейтон – «Рэмпейдж»

Фантастический боевик 2018 года о вышедшем из-под контроля генетическом эксперименте. Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон), который дружит со своей невероятно умной ручной гориллой-альбиносом Джорджем, обнауживает, что с его питомцем происходит мутация. В результате внезапной метаморфозы Джордж превращается в исполинского монстра, которого невозможно усмирить. Чудовище начинает крушить все на своем пути, и оказывается, что есть и другие модифицированные существа – волк и крокодил. Корпорация, ответственная за выброс мутагенной сыворотки, отправляет своих людей на место происшествия, чтобы устранить чудовищ, но находит только гигантского шестиметрового волка, убившего всю свою стаю. Клер Виден (Малин Акерман), разочарованная действием наёмников, активирует на башне Уиллис Тауэр в Чикаго, мощную ультразвуковую антенну, приманивая всех трёх монстров к себе, чтобы военные могли уничтожить их, а она - получить остатки монстров пропитанные мутагеном. Окойи вынужден принять меры самостоятельно. Он находит опального генного инженера и пытается вместе с ним вывести антидот, который вернет Джорджу его прежний облик, и заодно спасет от разрушения Северную Америку.

Брэд Пейтон – Личная жизнь

Женат на Энни Пейтон.