Масштабные и эпичные фильмы про землетрясения оценят те, кто любит зрелищное кино.

Пять самых зрелищных фильмов-катастроф про землетрясения

Стихийные бедствия часто становятся основной темой в художественных лентах. Многие из них основаны на реальных событиях. Подземные толчки постоянно происходят по всему миру. И некоторые из них оставляют после себя страшные разрушения, становятся причиной гибели тысяч человек. Человечество научилось справляться с последствиями катастроф, но остановить силу природы никому не под силу. Именно поэтому фильмы про землетрясения пугают и завораживают одновременно.

«2012»

Американский фильм-катастрофа после выхода на экраны был признан одной из самых антинаучных лент. Специалисты по всему миру заявляли, что многие сюжетные ходы никогда не смогли бы произойти в действительности. Впрочем, это не помешало ленте стать одной из самых кассовых в мировом прокате.

Действие фильма начинается в 2009 году. Ученые обнаруживают, что на ядро земли воздействует поток нейтрино, разогревая его. Находку не придают огласке, но страны объединяются, чтобы построить ковчег для лучших представителей человечества.

Спустя три года писатель Джексон попытается спасти свою семью от грядущих разрушений.

«Разлом Сан-Андреас»

Этот разлом существует на самом деле. Именно он вдохновил создателей фильма на съемки очередной катастрофы. Разлом проходит вдоль побережья Калифорнии и тянется на протяжении 1300 км. Он образовался на стыке двух плит и считается сейсмоопасной зоной. Магнитуда землетрясений доходит до 9 баллов.

Фильм знакомит зрителей с главным героем – Рэем. Роль пилота службы спасения исполнил Дуэйн Джонсон. Он понимает, что в разломе Сан-Андреас начинается очередное тектоническое движение.

Землетрясение, которое произойдет, может стереть с лица земли Лос-Анджелес. Дочь Рэя оказывается в смертельной ловушке в обвалившейся парковке.

«Невозможное»

Сюжет драматической ленты основан на реальных событиях. Источником для сценария послужило землетрясение, которое произошло в Индийском океане в 2004 году. Подводный толчок огромной силы вызвал цунами высотой больше 15 метров. Волна обрушилась на побережье нескольких стран, вызвав гибель около 300 тысяч человек.

Главные герои этой истории на самом деле пережили все события, показанные в фильме, и остались живы. Семья из двух взрослых и трех детей оказывается в самом эпицентре катастрофы.

Они отдыхали в Таиланде, когда на отель обрушилась страшная волна. Катастрофа разбросала их по разным местам, заставив бороться за жизнь.

«Разлом»

Картина норвежского производства стала продолжением катастрофы «Волна». События ленты развиваются спустя три года после этого. Геолог Кристиан пытается справиться с посттравматическим расстройством. Он уверен, что мог спасти больше людей. К тому же Кристиан считает, что вскоре мир содрогнется от других страшных катастроф.

Во время обрушения в тоннеле Осло погибает коллега и друг мужчины. Он изучает документы, оставшиеся после его гибели, и понимает, что в том районе увеличилась сейсмическая активность.

Кристиану будет сложно доказать, что предчувствие новой катастрофы – это не его выдумка.

«Землетрясение»

Лента российского производства рассказывает историю, которая произошла на самом деле. 7 декабря 1988 года на Армению обрушилось одно из самых сильных и разрушительных землетрясений. По разным данным, погибли от 25 до 45 тысяч человек, инвалидами остались еще 140 тысяч. Бедствие затронуло почти половину страны.

Катастрофические последствия землетрясения зритель видит глазами двух главных героев. Несколько лет назад по вине Андрея погибли родители мальчика Роберта. Мужчина отбыл тюремный срок и возвращается к близким.