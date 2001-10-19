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Арт Паркинсон
Арт Паркинсон
Art Parkinson
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Арт Паркинсон
Art Parkinson
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Дата рождения
19 октября 2001
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Арт Паркинсон
Родился 19 октября, 2001 года. Ирландия.
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Фильмография Арт Паркинсон
Зоопарк
семейный, военный, исторический
2017, Ирландия / Великобритания
6.0
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.0
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения
2015, США
7.0
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
Целясь в Сократеса
2014, Великобритания
5.0
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
7.0
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