Кайли Миноуг появилась на свет 28 мая 1968 года в австралийском городе Мельбурне. Отец будущей звезды работал бухгалтером, а мама танцевала. У Кайли есть младшие брат и сестра. В детстве Миноуг была стеснительным ребенком и в школьной самодеятельности участия не принимала. Только однажды играла вместе с одноклассниками в спектакле по сказке «Золушка». Зато с ранних лет Кайли занималась музыкой и танцами. Однажды родители отвели младшую дочь Данни на кастинг и взяли с собой девятилетнюю Кайли. В результате роль получила именно она.

Впервые она появилась на большом экране в многосерийном проекте «Семья Салливан».

В 1986 году ее пригласили в сериал, где ее партнером по съемочной площадке стал Джейсон Донован. В это же время ее позвали открыть мероприятие в честь футболистов. Это выступление принесло будущей звезде знакомство с продюсером и первый контракт. А через год в исполнении Кайли вышла песня The Loco-motion, которая стала самой продаваемой в 1987 году.

Несмотря на множество поклонников и романтических отношений, Миноуг никогда не была замужем. Детей у нее нет. В 2016 году в беседе с журналистами из The Sunday Times Magazine она заявила, что онкологическое заболевание не позволит ей стать матерью.

Помимо творческой деятельности, Миноуг проявила себя в качестве бизнесвумен. Вместе с брендом Specsavers она выпустила серию очков и стала лицом рекламной кампании.