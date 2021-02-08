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Кайли Миноуг

Kylie Minogue
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг Kylie Minogue
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Дата рождения
28 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Мельбурн, Австралия
Рост
152 см
Биография Кайли Миноуг

Кайли Миноуг появилась на свет 28 мая 1968 года в австралийском городе Мельбурне. Отец будущей звезды работал бухгалтером, а мама танцевала. У Кайли есть младшие брат и сестра. В детстве Миноуг была стеснительным ребенком и в школьной самодеятельности участия не принимала. Только однажды играла вместе с одноклассниками в спектакле по сказке «Золушка». Зато с ранних лет Кайли занималась музыкой и танцами. Однажды родители отвели младшую дочь Данни на кастинг и взяли с собой девятилетнюю Кайли. В результате роль получила именно она.

Впервые она появилась на большом экране в многосерийном проекте «Семья Салливан».

В 1986 году ее пригласили в сериал, где ее партнером по съемочной площадке стал Джейсон Донован. В это же время ее позвали открыть мероприятие в честь футболистов. Это выступление принесло будущей звезде знакомство с продюсером и первый контракт. А через год в исполнении Кайли вышла песня The Loco-motion, которая стала самой продаваемой в 1987 году.

Несмотря на множество поклонников и романтических отношений, Миноуг никогда не была замужем. Детей у нее нет. В 2016 году в беседе с журналистами из The Sunday Times Magazine она заявила, что онкологическое заболевание не позволит ей стать матерью.

Помимо творческой деятельности, Миноуг проявила себя в качестве бизнесвумен. Вместе с брендом Specsavers она выпустила серию очков и стала лицом рекламной кампании.

Интересные факты о Кайли Миноуг
  • Кайли является обладателем Ордена Британской империи и ордена Искусств и литературы за достижения в области культуры Франции.
  • В Австралии имя Кайли Миноуг включено в Зал славы Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний.
  • В начале 1990-х пятый альбом Кайли Миноуг разошелся тиражом в 2,5 миллиона экземпляров.
  • В 2005 году артистке поставили диагноз – рак груди, из-за чего Миноуг прервала концертное турне. Кайли удалось справиться с болезнью.
  • Кайли Миноуг упоминалась в песне The Androids – Do It With Madonna.
  • Брат Кайли Брендан также связан с киноиндустрией: он работает кинооператором.
Фильмография Кайли Миноуг
Горячие каникулы
Горячие каникулы
комедия 2017, Австралия
5.0
Разлом Сан-Андреас
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.0
20,000 дней на Земле
20,000 дней на Земле
драма, мюзикл, документальный 2014, Великобритания
5.0
Джек и Диана
Джек и Диана
драма, ужасы, мелодрама 2012, США
4.0
Кайли 3D
Кайли 3D
мюзикл 2012,
6.0
Корпорация
Корпорация "Святые моторы"
драма 2012, Франция
8.0
За день до
документальный 2009, США
7.0
Волшебное приключение
Волшебное приключение
анимация, детский 2005, Великобритания / Франция
6.0
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Статьи о персоне
«Слухи выходят из-под контроля»: Кайли Миноуг прокомментировала новости о своей помолвке Поклонники поздравляли певицу с помолвкой. Как оказалось, рано.
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8 февраля 2021 14:59
Впервые замуж: 52-летняя Кайли Миноуг готовится к первой в своей жизни свадьбе Певица согласилась примерить на себя роль невесты и жены.
Написать
5 февраля 2021 14:46
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