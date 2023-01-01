Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальное. Прямой эфир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капитан Филлипс Капитан Филлипс
Киноафиша Фильмы Капитан Филлипс Фильмы похожие на Капитан Филлипс
Captain Phillips Капитан Филлипс 2013 / США
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Капитан Филлипс

Вся информация о фильме
Не угаснет надежда
Не угаснет надежда
драма, приключения 2013, США
7.0
Новости со всех концов света
Новости со всех концов света
драма, вестерн, приключения 2020, США / Китай
6.0
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
драма, биография 2019, США
7.0
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.0
Инферно
Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.0
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
7.0
Шпионский мост
Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.0
Ярость
Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
7.0
Снайпер
Снайпер
боевик, биография 2014, США
6.0
Несломленный
Несломленный
исторический, военный, драма, биография 2014, США
7.0
Уцелевший
Уцелевший
боевик, триллер, военный, драма 2013, США
7.0
Спасти мистера Бэнкса
Спасти мистера Бэнкса
драма 2013, Великобритания / Австралия
7.0
Цель номер один
Цель номер один
триллер 2012, США
6.0
Операция
Операция "Арго"
драма 2012, США
7.0
Экипаж
Экипаж
драма 2012, США
7.0
127 часов
127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.0
Ангелы и демоны
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.0
Повелитель бури
Повелитель бури
триллер, боевик, военный 2008, США
7.0
В погоне за счастьем
В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
Кровавый алмаз
Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.0
Код да Винчи
Код да Винчи
триллер, мистика, драма 2006, США
7.0
Терминал
Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
Проклятый путь
Проклятый путь
драма, приключения 2002, США
7.0
Изгой
Изгой
приключения, драма 2000, США
8.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»
Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей
В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась
Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
Тест: в чем выражается ваша любовь?
Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась
«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»
Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить
Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше