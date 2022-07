1 Choose Your Crew Генри Джекман 1:37

2 Maersk Alabama Генри Джекман 2:43

3 This Is Not a Drill Генри Джекман 5:42

4 Second Attack Генри Джекман 4:54

5 I'm the Captain Now Генри Джекман 3:44

6 Do We Have a Deal? Генри Джекман 2:09

7 Entering the Lifeboat Генри Джекман 2:46

8 USS Bainbridge Генри Джекман 2:08

9 End This Peacefully Генри Джекман 2:44

10 Failed Attempt Генри Джекман 0:57

11 Two In the Water Генри Джекман 4:19

12 Seals Inbound Генри Джекман 0:24

13 Negotiation Генри Джекман 1:23

14 Initiate the Tow Генри Джекман 2:18

15 High-Speed Maneuvers Генри Джекман 2:04