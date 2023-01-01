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Капитан Филлипс
Капитан Филлипс, 2013: актеры и роли
Captain Phillips
Капитан Филлипс
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Капитан Филлипс, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс
Paul Greengrass
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Макс Мартини
Max Martini
Майкл Чернус
Michael Chernus
Крис Малки
Chris Mulkey
Кори Джонсон
Corey Johnson
Баркхад Абди
Barkhad Abdi
Юл Васкес
Yul Vazquez
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