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Капитан Филлипс Капитан Филлипс
Киноафиша Фильмы Капитан Филлипс Капитан Филлипс, 2013: актеры и роли
Captain Phillips Капитан Филлипс 2013 / США
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Капитан Филлипс, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс Пол Гринграсс Paul Greengrass
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Макс Мартини Макс Мартини Max Martini Майкл Чернус Майкл Чернус Michael Chernus Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey Кори Джонсон Кори Джонсон Corey Johnson Баркхад Абди Баркхад Абди Barkhad Abdi Юл Васкес Юл Васкес Yul Vazquez
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