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Капитан Филлипс Капитан Филлипс
Киноафиша Фильмы Капитан Филлипс Отзывы о фильме «Капитан Филлипс»
Captain Phillips Капитан Филлипс 2013 / США
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Капитан Филлипс»

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Пол Гринграсс неумолимо верен себе: за максимально сдержанным, словно бы подсушенным даже посреди моря, документализмом, снятым на ручную камеру и прерывисто-ритмично смонтированным, просвечивает боль, которая, собственно, и лежит в основе любой беспристрастности. В «Капитане Филлипсе» Гринграсс делает ровно то же, что он уже делал в «Кровавом воскресенье» и «Рейсе 93» («Потерянном рейсе»): сухим голосом, почти до самого финала очищенным от слез,…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очередное разочарование.

Том Хэнкс хорош, конечно. Как у него деревенеет шея, когда Филлипс осознает угрозу, это надо уметь, так шеей играть.

Но кроме шеи Хенкса, никаких других плюсов я не могу назвать.

Экшена хватит если только на чайную ложку. С драмой тоже не очень. Филлипс уж очень прагматичен, что с командой, что с пиратами. В таком деловом подходе есть резон и достоинство, но сопереживать капитану не сильно хочется. Только в конце, когда Филлипс дает слабину, срывается в истерику и потом впадает в шок, его на самом деле жалко.

А вот пиратов я слегка зауважала. На четырех тощих, малограмотных и наивных сомалийцев аж два эсминца, морские котики, вертолет, плюс в тылу разведка и президент США. Да и судно снабжено антипиратскими гаджетами. При такой организации, как показано в фильме, вообще странно, что кто-то суется к американцам. А они рискуют и суются.

Недавно смотрела датский фильм Заложники режиссера Тобиаса Линдхольма, он же сценарист Охоты (той, что с Миккельсеном). Ситуация похожая, правда, датчан продержали в заложниках не как Филлипса (по фильму получается, что сутки-двое плюс-минус), а почти четыре месяца, причем, всю команду. Поэтому невольно сравнивала оба фильма. Не в пользу Филлипса сравнение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 04/12/2013 - 08:59:51




Потуги на реализм ваще смешные. Замки и решетки перешибаются выстрелами, пираты все как один знают английский, словно их специально готовили, при этом ведут себя непрофессионально, половина из них просто сваливает. Экипаж трусливо прячется (ну, ладно, допустим, по команде капитана, который такой типа "я сказал!"). Но почему пираты уходят с судна??

У датчан в Заложниках пираты стояли, как Лидия Аркадьевна, до победы. И захватывала судно пехота, неграмотные крестьяне с автоматами, не понимающие английского. А затем уже прибыл солидный переговорщик, хитрющий и отлично владеющий приемами псих. давления. Я датчанам поверила ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 04/12/2013 - 14:19:35




Там две параллели: хайтековский офис фирмы, где директор в телефонных переговорах вымучивает у пиратов скидку, и собссно судно, где сомалийцы всяко-разно уживаются с экипажем. И так около четырех месяцев, буднично и скучно со стороны, но там-то, внутри, напряжение адово. И вопросов фильм провоцирует больше, чем Филлипс. Очень жаль несчастный экипаж и семьи, они стали заложниками не только пиратов, но и жадности собственных боссов. А с другой стороны: начни платить пиратам по первому требованию сколько они скажут, такое начнется... Неоднозначно, короче✊ . Эсминцев с вертолетами и котиками не нашлось почему-то✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Newman, 07/12/2013 - 18:32:17):

Цитата (peacefrog, 07/12/2013 - 21:06:02):

Если бы хоть кто то хотел задушить Сомалийских пиратов, это бы уже сделали. Никто не хочет (во первых) лезть в Магадишо, там могут на...р.ть. Никто не хочет прекращать террористическую угрозу в мире (во вторых), это повод держать там кучу кораблей, неподалеку. Капитан Филипс - явно хотел с экономить, если не держался восточнее опасного берега. На надувной лодке особо далеко в океан не уплывешь. Я вообще считаю таких бравых ниггеров ГЕРОЯМИ. Да здравствует Гай Фокс✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Хочется сказать, какие тупые эти америкосы! Нагнать столько кораблей, вертолетов на одну шлюпку с одним заложником , мурыжить бедного капитана столько времени... Пипец ! А так фильм отличный 9/10❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Супер фильм !!!!!!!!! Круто сняли . Том Хэнк , сыграл идеально , а когда он в конце плакал , это было круто-правдаподобно. И пираты самалийские афигенно сыграли. Интересно это актёры были или реально пираты ?





Самая крутая вторая половина с кораблями ВМС США и со спецназом. Прям в напряжении держали всю концовку с захватом.





10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм! Держит в напряжении. И реально переживаешь за команду и капитана.

Непонятно одно: почему на корабле совсем нет оружия? Тем более, что существует опасность нападения пиратов! В команде столько мужчин, они могли застрелить этих пиратов когда они только подплывали.

В итоге на операцию по освобождения капитана пришлось потратить кучу денег.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ann245 от 11/12/2013 - 21:29:07


Сомалийских пиратов конечно жалко, особенно молодого мальчика. Но они сами решили напасть на корабль, корабль шел спокойно, никого не трогал.

Что касается распределения благ на Земле: каждый здесь получает то, что заслужил в своей прошлой жизни. Земля - это чистилище, где люди получают по заслугам. Грешники рождаются в Сомали, более праведные в богатых финансово стабильных странах. Кстати, те, кто родился в России тоже немало решили в прошлой жизни, так как наша страна совсем не похожа на рай. Но в этой жизни можно жить достойно, тогда в следующей родишься в благополучной стране))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Скажу кратко! Хэнкс великолепен!!! ✊ ✊ ✊

Вышла из кинотеатра рыдающей, еще 5 минут плакала у мужа на плече
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 01/12/2013 - 19:25:41):Пираты вооружены только четырьмя раздолбаными китайскими автоматами Norinco 56 (клоны АКС-47), еще у одного пирата есть старенький Кольт М1911А1, а у Мусика - пистолет Макарова. Понятно, что был бы на борту сухогруза Ико Ювайс или Джет Ли, через минуту от пиратов бы осталось одно мокрое место. Но и 20 откормленных американских рях могли бы вооружиться лопатами, огнетушителями и спокойненько завалить всех четверых во время продолжительной экскурсии по кораблю, которую любезно устроил непрошеным гостям капитан Филлипс.

Ох, ты чёрт! Как вы в оружии-то шарите, аж описали каждОЕ❗️ Нам пригодилось, ага.

Не понимаю, в чем подозрения? Капитан и его люди были тупо(может, наивно выглядит со стороны) не в курсах, что им предоставляется какая-то угроза со стороны пиратов и реально не имели средств обороны на борту. Кроме красненьких петард ни-че-го... Кто в этом виноват? Те, кто следит за их охраной (думаю, в США тоже много в каких сферах бардак и обычные люди вынуждены вот так работать, потому что НАДО) или сами виноваты, что из дому не набрали сподручных средств? Это не военный корабль, логично, что он не напичкан оружием, где можно быстро нахватить автоматов и выстрелить в ответку. Все когда-то с чем-то сталкиваются первый раз. На борту растерянность, паника и хаос. Никакой слаженности. Мужик из их команды сказал четко, что работает на корабле не для того, чтобы бороться с пиратами. Это говорит о том, что эти люди были реально не готовы!!!

Стебаться над 20-ю ряхами, которые растерялись и не знали, что делать и обзывать капитана ЛОХОМ - это, конечно, "много" ума надо. Соглашусь с человеком выше. Фильм поставлен по книге и на основе реальных событий. Если со стороны это выглядит смешно, а не трагично, ну что ж... ✌️

З.Ы.:почитала вас ниже. да вам, батенька, надо к америкосам рулить этой темой. глядишь, с таким управленцем и пираты исчезнут навсегда. останутся в истории.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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