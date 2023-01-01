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Капитан Филлипс Капитан Филлипс
Киноафиша Фильмы Капитан Филлипс Награды и номинации фильма Капитан Филлипс
Captain Phillips Капитан Филлипс 2013 / США
7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Капитан Филлипс

Вся информация о фильме
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Номинант
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