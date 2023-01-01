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Капитан Филлипс
Трейлеры фильма «Капитан Филлипс»
Captain Phillips
Капитан Филлипс
2013 / США
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7.6
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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