Джина Карано родилась 16 апреля 1982 года в штате Техас, США. Ее отцом был американский футболист. С детства девочка активно занималась спортом, играла в баскетбол, волейбол и софтбол. Позже увлеклась тайским боксом, с которым в ее жизнь пришли боевые искусства.

С приходом в большой спорт Джина сразу поразила всех высокими показателями. Девушка выиграла все свои первые поединки, только один окончив ничьей. Последним сражением Джины Карано на ринге стал бой против бразильянки Кристианы Сантос по прозвищу Киборг. Впервые Джина проиграла. После ее неоднократно пытались вернуть в большой спорт, но она отказывалась по личным причинам.

В 2009 году Джина дебютировала в кино, снявшись в эпизоде фильма «Кровь и кость», где ее героиня принимала участие в уличной драке. Уже через два года получила свою первую главную роль в картине «Нокаут» Стивена Содерберга.

Еще через год в прокате появился боевик «Кровавая месть», где главным действующим лицом была девушка Ава, исполненная Карано. Режиссер Джон Стокуэлл отметил, что эта роль сумела раскрыть зрителю не только боевые таланты Джины, но и ее актерское дарование.

Личная жизнь девушки напрямую связана со спортивной, ведь на ринг ее привел возлюбленный по имени Кевин Росс. На несколько лет пара расставалась, но с 2015 года возобновила отношения.