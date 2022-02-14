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Джина Карано

Gina Carano
Джина Карано
Джина Карано Gina Carano
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Дата рождения
16 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
173 см
Биография Джины Карано

Джина Карано родилась 16 апреля 1982 года в штате Техас, США. Ее отцом был американский футболист. С детства девочка активно занималась спортом, играла в баскетбол, волейбол и софтбол. Позже увлеклась тайским боксом, с которым в ее жизнь пришли боевые искусства.

С приходом в большой спорт Джина сразу поразила всех высокими показателями. Девушка выиграла все свои первые поединки, только один окончив ничьей. Последним сражением Джины Карано на ринге стал бой против бразильянки Кристианы Сантос по прозвищу Киборг. Впервые Джина проиграла. После ее неоднократно пытались вернуть в большой спорт, но она отказывалась по личным причинам.

В 2009 году Джина дебютировала в кино, снявшись в эпизоде фильма «Кровь и кость», где ее героиня принимала участие в уличной драке. Уже через два года получила свою первую главную роль в картине «Нокаут» Стивена Содерберга.

Еще через год в прокате появился боевик «Кровавая месть», где главным действующим лицом была девушка Ава, исполненная Карано. Режиссер Джон Стокуэлл отметил, что эта роль сумела раскрыть зрителю не только боевые таланты Джины, но и ее актерское дарование.

Личная жизнь девушки напрямую связана со спортивной, ведь на ринг ее привел возлюбленный по имени Кевин Росс. На несколько лет пара расставалась, но с 2015 года возобновила отношения.

Интересные факты о Джине Карано
  • Джина пришла в тайский бокс только для того, чтобы похудеть, поскольку в подростковом возрасте будущая актриса считала себя полной и комплексовала по этому поводу;
  • Карано единогласно считают «женским лицом в MMA», но она сама не признает этого звания применительно к себе;
  • Джина стала прототипом спецагента из СССР Наташи Волковой в компьютерной игре «Command and Conquer». Образ разведчицы был скопирован с внешности Джины Карано;
  • На левом веке у Карано есть родимое пятно, которое выглядит как фингал. Во время съемок гримерам приходится замазывать его;
  • Во время спортивной карьеры за свою напористость и лидерские качества девушка получила прозвище Приговор;
  • Джина обожает больших животных, дома у нее живут питбультерьеры.
Фильмография Джины Карано
Terror on the Prairie
Terror on the Prairie
вестерн 2022, США
8.0
Дочь волка
Дочь волка
боевик, триллер 2019, Канада
4.0
Джей в Голливуде
Джей в Голливуде
комедия, криминал 2019, США
5.0
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Спасение
Спасение
триллер 2015, Канада
4.0
Скорость: Автобус 657
Скорость: Автобус 657
триллер 2015, США
7.0
Кровавая месть
Кровавая месть
боевик, триллер 2013, Великобритания / Пуэрто-Рико
6.0
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.0
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Вооруженная Джина Карано готова отбиваться от бандитов в трейлере вестерна «Ужас в прериях» Для актрисы это первый проект после увольнения из «Мандалорца».
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14 февраля 2022 10:31
Глава Lucasfilm прокомментировала ситуацию с сериалом, в котором должна была сыграть уволенная Джина Карано «Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики» отменены.
Написать
26 ноября 2021 15:44
Джина Карано сыграет в байопике о Хантере Байдене, скандальном сыне нынешнего президента США Бывшая звезда «Мандалорца» сыграет сотрудницу секретной службы.
Написать
19 ноября 2021 17:01
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Статьи о персоне
«Останется в истории»: участник System of a Down об уволенной из «Мандалорца» Джине Карано Музыкант решил поддержать актрису.
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18 февраля 2021 09:24
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