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Мальчики и девочки, заткните ушки. Срочно!!! Глаза, конечно, тоже лучше закрыть, однако учтите, что в незрячем состоянии скорость передвижения крайне невелика. А она вам понадобится – тикать придется по-быстрому. Ибо он – негодяй и подонок, трепач без царя в голове или просто болтливый мерзавец – он, Дэдпул, уже тусуется на вашем пороге. Ха, кто-то сказал, что расхаживать по городу в обтягивающих лосинах и вихлять худосочным мужским седалищем над трупом поверженного…