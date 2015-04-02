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Дэдпул Дэдпул
Киноафиша Фильмы Дэдпул Отзывы о фильме «Дэдпул»
Deadpool Дэдпул 2016 / США / Канада
7.5 Оцените
126 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Дэдпул»

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Наша рецензия

  Мальчики и девочки, заткните ушки. Срочно!!! Глаза, конечно, тоже лучше закрыть, однако учтите, что в незрячем состоянии скорость передвижения крайне невелика. А она вам понадобится – тикать придется по-быстрому. Ибо он – негодяй и подонок, трепач без царя в голове или просто болтливый мерзавец – он, Дэдпул, уже тусуется на вашем пороге. Ха, кто-то сказал, что расхаживать по городу в обтягивающих лосинах и вихлять худосочным мужским седалищем над трупом поверженного…

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
болтливый наёмник))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Райан Рейнольдс и Фонарь и Дэдпул?...)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DreamMaster 31 января 2016, 23:00
Оценка
Ответ на сообщение neverending13 от 02/04/2015 - 12:51:49




В первом трейлере на эту тему шутка была про костюм (чтобы только не зеленый и без блесток =) )
31 января 2016, 23:00 Ответить
DreamMaster 31 января 2016, 23:00
Оценка
Уберите этот ужасный постер. Лучше тот где:

Боец

Наглец

Попец
31 января 2016, 23:00 Ответить
CarpeDiem 31 января 2016, 23:00
Посмотрел трейлер- такого шлака уже давно не видел.. Понятно, что сюжета там в принципе нет, но кто придумывал такие дегенеративные диалоги и шутки?? И смотрю тут много желающих не только потратить свое время на просмотр это говношедевра, но еще и заплатить за это деньги...
31 января 2016, 23:00 Ответить
Катерина1263 12 февраля 2016, 21:57
Не могу забронировать билеты. Кто подскажет как?
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
zao.grinkrest 16 апреля 2016, 16:13
Оценка
Для выпускников школы кино . И разного рода циничных подростков.
16 апреля 2016, 16:13 Ответить
Виталий Шурыгин 20 апреля 2016, 17:08
Оценка
Блин люди смотрите трейлер прежде чем идти и потом плохие отзывы оставлять, фильм очень весёлый и в тоже время чуть романтики есть, ходил с девушкой ей тоже очень понравилось хотя она не любит про супергероев фильмы. Масштабности сражений маловато а так 10 из 10
20 апреля 2016, 17:08 Ответить
apetrov.ocs 23 апреля 2016, 09:52
То, что этот фильм вообще кому-то нравится, говорит о глубокой деградации нашего общества. Юмор уровня американского имбецила -извращенца, пошлость и мерзость. Видно что американские засиратели мозгов уже грани не видят в своем творчестве.
Пошли посмотреть фильм став жертвой рекламы, вышли с чувством омерзения.
23 апреля 2016, 09:52 Ответить
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