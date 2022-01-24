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Морена Баккарин

Morena Baccarin
Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
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Дата рождения
2 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рост
171 см
Биография Морены Баккарин

Родилась 2 июня 1979 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фильмография Морены Баккарин
Вальдо
Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.0
Гренландия
Гренландия
триллер 2020, США
7.0
Ода радости
Ода радости
комедия 2019, США
6.0
Framing John DeLorean
Framing John DeLorean
документальный 2019, США
6.0
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Шпион
Шпион
комедия 2015, США
7.0
Сын Бэтмена
Сын Бэтмена
боевик, приключения, анимация 2014, США
6.0
Старые денечки
Старые денечки
комедия 2013, США
5.0
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Блестящий стратег Морена Баккарин организует ряд крупных ограблений в трейлере сериала «Эндшпиль» Пилотный эпизод поставил режиссер «Форсажа 9».
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24 января 2022 11:32
Чарли Ханнэм и Морена Баккарин расследуют убийство в новом трейлере фильма «Вальдо» Также в картине снимались Мэл Гибсон, Руперт Френд и Доминик Монахэн.
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17 января 2022 10:52
Комедийный боевик «Вальдо» с Чарли Ханнэмом и Мэлом Гибсоном выйдет в феврале В фильме также сыграли Морена Баккарин и Руперт Френд.
Написать
29 декабря 2021 10:20
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