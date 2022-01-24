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Морена Баккарин
Морена Баккарин
Morena Baccarin
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Морена Баккарин
Morena Baccarin
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Дата рождения
2 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рост
171 см
Биография Морены Баккарин
Родилась 2 июня 1979 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Фильмография Морены Баккарин
Вальдо
криминал, комедия
2021, США
6.0
Гренландия
триллер
2020, США
7.0
Ода радости
комедия
2019, США
6.0
Framing John DeLorean
документальный
2019, США
6.0
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.0
Шпион
комедия
2015, США
7.0
Сын Бэтмена
боевик, приключения, анимация
2014, США
6.0
Старые денечки
комедия
2013, США
5.0
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Блестящий стратег Морена Баккарин организует ряд крупных ограблений в трейлере сериала «Эндшпиль»
Пилотный эпизод поставил режиссер «Форсажа 9».
Написать
24 января 2022 11:32
Чарли Ханнэм и Морена Баккарин расследуют убийство в новом трейлере фильма «Вальдо»
Также в картине снимались Мэл Гибсон, Руперт Френд и Доминик Монахэн.
Написать
17 января 2022 10:52
Комедийный боевик «Вальдо» с Чарли Ханнэмом и Мэлом Гибсоном выйдет в феврале
В фильме также сыграли Морена Баккарин и Руперт Френд.
Написать
29 декабря 2021 10:20
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