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Дэдпул Дэдпул
Киноафиша Фильмы Дэдпул Награды и номинации фильма Дэдпул
Deadpool Дэдпул 2016 / США / Канада
7.8 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Дэдпул

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая драка
Победитель
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший актер в экшн-фильме
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
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2023, США, триллер
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Праздники
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2023, США, боевик, биография, драма
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