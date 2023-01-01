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Дэдпул
Награды и номинации фильма Дэдпул
Deadpool
Дэдпул
2016 / США / Канада
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7.8
Оцените
127
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Дэдпул
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MTV Movie Awards 2016
Лучшая драка
Победитель
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший актер в экшн-фильме
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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