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Пародийные боевики
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Пародийные боевики

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Кутис
Кутис
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5.0
ужасы, комедия
2014, США
Армагеддец
Армагеддец
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6.0
комедия
2013, Великобритания
Железное небо
Железное небо
6.0
фантастика, комедия, боевик
2012, Финляндия / Германия / Австралия
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
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7.0
комедия
2011, США
СуперМакГрубер
СуперМакГрубер
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5.0
боевик, комедия
2010, США
Копы в глубоком запасе
Копы в глубоком запасе
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7.0
комедия, боевик
2010, США
Розовая Пантера 2
Розовая Пантера 2
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6.0
комедия, мистика
2009, США
Напряги извилины
Напряги извилины
7.0
комедия, боевик
2008, США
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
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7.0
комедия
2008, США
Не шутите с Зоханом
Не шутите с Зоханом
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7.0
комедия
2008, США
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Ананасовый экспресс: сижу, курю
6.0
комедия
2008, США
Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов
Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов
4.0
боевик, комедия, мелодрама
2008, США
По прозвищу «Чистильщик»
По прозвищу «Чистильщик»
6.0
боевик, криминал, комедия
2007, США
Розовая Пантера
Розовая Пантера
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6.0
драма, приключения, комедия
2006, США
Ангелы Чарли: Только вперед
Ангелы Чарли: Только вперед
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6.0
криминал, боевик, комедия, приключения
2003, США
Остин Пауэрс: Голдмембер
Остин Пауэрс: Голдмембер
6.0
боевик, мюзикл, приключения, комедия
2002, США
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
7.0
приключения, боевик, комедия
2000, США / Германия
Последний киногерой
Последний киногерой
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7.0
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
Всегда готовы
Всегда готовы
7.0
приключения, боевик, комедия
1983, Италия / США
Розовая пантера наносит ответный удар
Розовая пантера наносит ответный удар
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7.0
криминал, семейный, комедия
1976, США / Великобритания
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Этот жанр кинематографа не считается полноценной пародией, поскольку не содержит прямых отсылок к тому или иному фильму. Боевики пародируют собирательные образы крутых парней, которым по плечу любые секретные миссии. Главные герои этих лент тоже пытаются выглядеть решительными, но им это не всегда удается.

Пять самых смешных пародийных боевиков

Сочетание оригинального юмора, отличных спецэффектов и невероятных приключений – то, чем привлекают зрителей комедийные боевики. Чаще всего они высмеивают серьезные ленты, но делают это по-доброму. Героями таких фильмов становятся как профессиональные агенты, так и обычные люди. Только, в отличие от классических боевиков, приключения персонажей всегда приправлены частичкой здорового юмора.

Добро пожаловать в Zомбилэнд

Комедийная лента пародирует классические фильмы об оживших мертвецах. Главные герои здесь тоже пытаются выжить в мире зомби, но при этом они не растеряли своего оптимизма. Огромные орды трупов не заставляют их в ужасе срываться с насиженного места. Они пытаются дать отпор мертвецам, даже если те значительно превосходят их силой. Коламбус и Таллахасси встретились случайно, но решили выживать вместе. Вскоре судьба сведет их с двумя сестрами, которые тоже чудом выжили в этом кровавом мире. Вместе друзья решают отправиться в парк развлечений, куда, по слухам, еще не добрались зомби.

Копы в юбках

В этом фильме придется объединиться двум совершенно разным героиням. Агент ФБР Сара известна у коллег как самый высокомерный оперативник. А взбалмошный детектив Шеннон привыкла грубо выражаться и делать то, что считает нужным. Женщинам придется вместе расследовать дело о поимке известного наркобарона. Никто не знает, как он выглядит, но агенты все равно возьмутся за его поиски. Вот только методы они привыкли использовать разные. Сара – за интеллигентный и скрупулезный подход к делу, а Шеннон всегда идет напролом.

Им будет непросто объединить усилия и завершить громкое расследование.

Мачо и ботан

Фильм снят по мотивам сериала «Джамп-стрит, 21» и рассказывает историю полицейских-новичков. Шмидт и Дженко стали врагами еще в школе, ведь один из них был полным неудачником, а второй – любимцем всего класса. Повзрослев, парни отправились в полицейскую академию, где пересмотрели свои понятия о дружбе. Вскоре новички, которые прославились своей глупостью, получают первое задание. Им предстоит работать под прикрытием в школе, где началась торговля новым наркотиком.

Однако в первый же день парни умудряются перепутать придуманные для них истории.

Лысый нянька: спецзадание

Грозе преступников Вин Дизелю на этот раз предстоит задание, которое может оказаться сложнее всех предыдущих. Он играет роль Шэйна Вульфа – лучшего агента ВМФ. Невозмутимый оперативник получает задание охранять детей ученого, который работает на правительство. Самого его похитили, а теперь хотят шантажировать, угрожая безопасности малышей. Вот только преступники не учли, что их охрана поручена лучшему спецназовцу. Да и сами детки не собираются сидеть и тихо дожидаться, пока их тоже похитят.

Шпион по соседству

Боб скрывает свою настоящую личность ото всех, в том числе от своей невесты. Мужчина является китайским агентом, сотрудничающим с американской разведкой. Однажды его возлюбленная отправляется в командировку и просит жениха присмотреть за тремя ее детьми. Боб соглашается, вот только в это же время за ним начинают охоту представители русской мафии. Один из детей случайно скачивает секретный файл, который разыскивают преступники.

И теперь Бобу придется раскрыть свою настоящую личность детям, которые до этого считали его самым скучным человеком в мире.

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