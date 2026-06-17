Для шумной компании берите динамичные комедии с абсурдными ситуациями — под них хорошо смеяться вместе, не вникая в сюжет.

Для спокойного вечера подойдёт что-то потеплее, где за смехом есть и человеческая история.

И помните: юмор — штука индивидуальная, так что если первый фильм не зашёл, не списывайте жанр со счетов — просто попробуйте комедию другого типа, под ваше чувство смешного.

Какие комедии лучше смотреть компанией?

Динамичные фильмы с абсурдными ситуациями и яркими гэгами — они лучше всего заходят там, где можно смеяться и комментировать вместе. Такое кино не требует тишины и полного погружения, за сюжетом не нужно напряжённо следить, поэтому оно идеально подходит для шумных дружеских посиделок.

А что выбрать для спокойного вечера вдвоём?

Комедии потеплее, где за юмором есть искренняя история — про отношения, дружбу или просто про жизнь. Они смешат мягче, но оставляют приятное послевкусие и дают повод что-то обсудить после просмотра. Это уютный вариант, когда хочется и посмеяться, и почувствовать что-то живое.

Что делать, если комедия совсем не показалась смешной?

Не бросать жанр — юмор очень субъективен. То, что одного смешит до слёз, другому кажется плоским, и это нормально. Если фильм не зашёл, просто попробуйте комедию другого типа: вместо абсурдного фарса — что-то более диалоговое и ироничное, или наоборот. Шанс найти своё почти всегда есть.

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