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Киноафиша Подборки Комедии на вечер: что включить, когда хочется искренне посмеяться

Комедии на вечер: что включить, когда хочется искренне посмеяться

Комедия — спасение для вечера, когда не хочется ничего тяжёлого: включил и отдыхаешь. Но «смешно» у всех разное — кому-то нужен абсурд и угар, кому-то тёплый юмор с историей, а кому-то ехидные диалоги, которые хочется растащить на цитаты.

Прежде чем выбирать, прикиньте, с кем и в каком настроении смотрите: под шумную компанию и под спокойный вечер вдвоём заходят совсем разные комедии.

По году
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Уволить Жору
Уволить Жору
комедия, приключения 2026, Россия
3.0
Королек моей любви
Королек моей любви
комедия, мюзикл 2026, Россия / Индия
5.0
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
комедия, ужасы 2026, США
6.0
Это хит!
Это хит!
комедия, мюзикл 2026, Ирландия / США
7.0
Распаковка
Распаковка
комедия 2026, Россия
6.0
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
комедия 2026, Россия
0.0
Ждун
Ждун
комедия, семейный 2025, Россия
5.0
Финикийская схема
Финикийская схема
боевик, комедия 2025, США
6.0
Супруги Роуз
Супруги Роуз
комедия, драма 2025, Великобритания / США
6.0
Драйв
Драйв
боевик, комедия, мелодрама 2025, США
5.0
Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха
фантастика, боевик, комедия 2024, США
8.0
Битлджус Битлджус
Битлджус Битлджус
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
7.0
Кто есть кто?
Кто есть кто?
комедия 2024, Испания
5.0
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
комедия, мюзикл 2024, США
6.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
8.0
Миллион способов потерять голову
Миллион способов потерять голову
комедия, вестерн 2014, США
6.0
Соседи. На тропе войны
Соседи. На тропе войны
комедия 2014, США
6.0
Реальные упыри
Реальные упыри
ужасы, комедия 2014, Новая Зеландия / США
7.0
Муви 43
Муви 43
комедия 2013, США
4.0
Третий лишний
Третий лишний
комедия 2011, США
7.0
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
7.0
Эван Всемогущий
Эван Всемогущий
комедия, фантастика 2007, США
6.0
SuperПерцы
SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
Брюс Всемогущий
Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
7.0
Большой Лебовски
Большой Лебовски
комедия, криминал 1998, США / Великобритания
8.0
Маска
Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
7.0
Тупой и еще тупее
Тупой и еще тупее
комедия 1994, США
7.0
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Жанр
Страна
Год
  • Для шумной компании берите динамичные комедии с абсурдными ситуациями — под них хорошо смеяться вместе, не вникая в сюжет.
  • Для спокойного вечера подойдёт что-то потеплее, где за смехом есть и человеческая история.

И помните: юмор — штука индивидуальная, так что если первый фильм не зашёл, не списывайте жанр со счетов — просто попробуйте комедию другого типа, под ваше чувство смешного.

Какие комедии лучше смотреть компанией?

Динамичные фильмы с абсурдными ситуациями и яркими гэгами — они лучше всего заходят там, где можно смеяться и комментировать вместе. Такое кино не требует тишины и полного погружения, за сюжетом не нужно напряжённо следить, поэтому оно идеально подходит для шумных дружеских посиделок.

А что выбрать для спокойного вечера вдвоём?

Комедии потеплее, где за юмором есть искренняя история — про отношения, дружбу или просто про жизнь. Они смешат мягче, но оставляют приятное послевкусие и дают повод что-то обсудить после просмотра. Это уютный вариант, когда хочется и посмеяться, и почувствовать что-то живое.

Что делать, если комедия совсем не показалась смешной?

Не бросать жанр — юмор очень субъективен. То, что одного смешит до слёз, другому кажется плоским, и это нормально. Если фильм не зашёл, просто попробуйте комедию другого типа: вместо абсурдного фарса — что-то более диалоговое и ироничное, или наоборот. Шанс найти своё почти всегда есть.

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