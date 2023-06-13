Дженнифер Лоуренс готова вновь сыграть Китнисс Эвердин в новых частях «Голодных игр»

Дженнифер Лоуренс призналась, что хотела бы вернуться к роли Китнисс Эвердин во франшизе «Голодные игры». В недавнем видеоинтервью для Variety, посвященном комедии «Без обид», актриса сказала, что непременно согласилась бы сняться в еще одном фильме серии:

«О, Боже мой, да, конечно! Если у меня когда-нибудь появится шанс вернуть Китнисс в свою жизнь, то я им точно им воспользуюсь».

Затем она отвернулась от камеры и в шутку сказала:

«Мой партнер по продюсированию сейчас положила руку на сердце от этих слов».

Лоуренс исполнила роль Китнисс в четырех частях «Голодных игр», вышедших на экраны в период с 2012 по 2015 годы. В настоящее время студия Lionsgate готовит к выходу приквел франшизы под названием «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», главные роли в котором сыграли Рэйчел Зеглер и Том Блит. Действие фильма разворачивается во времена проведения десятого смертельного состязания между подростками антиутопического государства Панем и повествует о становлении будущего диктатора Кориолана Сноу (Блит).

Премьера «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» состоится 17 ноября.