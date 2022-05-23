Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт Liam Hemsworth
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Личные связи
Майли Сайрус
Майли Сайрус
в отношениях с 2010 г, помолвлены с 2012 г Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
родные братья
Биография Лиама Хемсворта

Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне, Австралия, в семье Крейга и Леони Хемсворт. У Лиама есть двое старших братьев: Крис и Люк, которые также стали актерами. Криса Хемсворта зрители знают по роли Тора в серии одноименных фильмов, а вот Люк пока не так хорошо известен российскому зрителю, поскольку снимается в основном малобюджетных картинах или сериалах.  В 1998 году семья Хемсвортов переехала в небольшой городок на острове Филипп, где юного Лиама и заинтересовала карьера актера.

Роли Лиама Хемсворта

Еще учась в школе, Лиам Хемсворт начал прокладывать первые шаги на актерском поприще. Он стал участвовать в школьных постановках, а затем начал играть и в местных спектаклях. В 2007 году он прошел кастинг популярного австралийского сериала «Соседи»,  в котором ранее уже снимался его старший брат Люк. Первыми фильмами, в которых снялся Лиам, были «Треугольник», мистический триллер совместного производства Англии и Австралии, и «Знамение», однако в последнем Лиам сыграл совсем небольшую роль.

В возрасте 19-и лет Лиам Хемсворт отправился покорять Соединенные Штаты Америки вместе со своим братом Крисом. Первое время братья жили в доме своего агента Криса Ворда, но впоследствии сняли собственную квартиру. Спустя несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес Лиаму досталась главная роль в фильме «Последняя песня», где его партнершей, а в будущем и невестой, стала Майли Сайрус.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Молодые люди сразу понравились друг другу, и их роман быстро привел к совместному проживанию и предложения руки и сердца. На церемонии Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards 2010 Лиам и Майли получили награду за лучший поцелуй. Хемсворт также получил приз в номинации «Прорыв года» по версии американской премии «Молодой Голливуд».

В том же году Лиам снялся в клипе Майли  «When I Look at You». Со временем их отношения стали портиться, и виной тому называли скандальное поведение Сайрус. Она стала все больше шокировать публику своими эпатажными выходками, употреблять наркотики, и пара в итоге распалась. Некоторое время Лиам встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, однако они быстро разошлись. Майли была замечена в отношениях с Патриком Шварценеггером, но и эти отношения не продлились долго. Через некоторое время Лиам вернулся к Майли. Ходят слухи, что пара вновь помолвлена.

Лиам Хемсворт в Голодных играх

Одной из самых знаковых ролей Лиама Хемсворта стала роль Гейла Хоторна в экранизации романов Сьюзан Коллинз «Голодные игры». По сюжету герой Гейла живет и встречается с Китнисс Эвердин, главной героиней истории. Однако очередные Голодные игры переворачивают их спокойную жизнь с ног на голову, и в последствие Гейлу приходится сражаться не только за жизнь людей из своего дистрикта, но и за любовь Китнисс. Фильм завоевал любовь зрителей по всему миру, и у Лиама появилась новая армия поклонниц. В сериалах он сниматься перестал совсем, но параллельно с «Голодными играми» успел поучаствовать в некоторых других проектах. Например, Лиама можно увидеть в фильме «Неудержимые 2», «Эмпайр-стейт», «Паранойя» и « День независимости: Возрождение».

Лиам Хемсворт – не только успешный молодой актер, но и филантроп. Он является послом австралийского Фонда Детства вместе со своим братом Крисом. Актер объясняет свою деятельность примером родителей, которые всю свою жизнь трудились на благо детей (отец Лиама был работником социальной службы, а мать учителем английского языка).

Награды и премии Лиама Хемсворта

2012 год
- Премия канала «MTV», 2012 год     
Номинации: Прорыв года («Голодные игры») и Лучший актерский состав («Голодные игры»)


2010 год
- Премия Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards
Победитель: Лучший поцелуй («Последняя песня»)

 

Интересные факты о Лиаме Хемсворте

- Лиам -младший брат актера Криса Хемсворта

- Хемсворт - посол австралийского Фонда Детства

- Рост - 191 см

- У него есть пес, которого актер забрал из приюта

- Помолвлен с Майли Сайрус

Фильмография Лиама Хемсворта
Покерфейс
Покерфейс
триллер 2022, США
0.0
Криминальные боссы
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал 2020, США
5.0
Киллер
Киллер
боевик, криминал, триллер 2019, США
5.0
Арканзас
Арканзас
криминал 2019, США
6.0
Разве это не романтично?
Разве это не романтично?
комедия, мелодрама 2019, США
5.0
День независимости: Возрождение
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.0
Дуэль
Дуэль
вестерн, драма 2016, США
5.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Лиама Хемсворта Все фотографии
Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» Киноафиша составила список из фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» – для тех, кто любит напряженные истории об играх на выживание и мрачные антиутопии.
Написать
23 мая 2022 11:21
Рассел Кроу и Лиам Хемсворт сыграют ведущие роли в триллере Land of Bad Актеры сыграют напарников, которые берутся за опасное военное задание.
Написать
2 мая 2022 10:11
Лора Дерн и Лиам Хемсворт снимутся в романтическом фильме «Одинокая планета» Действие будет разворачиваться в Марокко.
Написать
8 апреля 2022 09:33
Все новости
Статьи о персоне
Больше не скрываются: в сети появилось первое селфи Лиама Хемсворта с Габриеллой Брукс Похоже, роман знаменитостей прошел проверку на прочность.
Написать
21 мая 2021 15:12
Звездные родственники: сестры и братья из мира кино В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
Все статьи
Связи
Майли Сайрус
Майли Сайрус Miley Cyrus
в отношениях с 2010 г, помолвлены с 2012 г Крис Хемсворт
Крис Хемсворт Chris Hemsworth
родные братья
Все связи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши