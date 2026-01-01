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Лиам Хемсворт 6 фотографий
Лиам Хемсворт Liam Hemsworth
Связи Лиама Хемсворта
Майли Сайрус
Майли Сайрус в отношениях с 2010 г, помолвлены с 2012 г
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт родные братья
Киноафиша Персоны Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth

Дата рождения
31 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мельбурн, Австралийский союз
Рост
191 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Лиама Хемсворта

Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне, Австралия, в семье Крейга и Леони Хемсворт. У Лиама есть двое старших братьев: Крис и Люк, которые также стали актерами. Криса Хемсворта зрители знают по роли Тора в серии одноименных фильмов, а вот Люк пока не так хорошо известен российскому зрителю, поскольку снимается в основном малобюджетных картинах или сериалах.  В 1998 году семья Хемсвортов переехала в небольшой городок на острове Филипп, где юного Лиама и заинтересовала карьера актера.

Роли Лиама Хемсворта

Еще учась в школе, Лиам Хемсворт начал прокладывать первые шаги на актерском поприще. Он стал участвовать в школьных постановках, а затем начал играть и в местных спектаклях. В 2007 году он прошел кастинг популярного австралийского сериала «Соседи»,  в котором ранее уже снимался его старший брат Люк. Первыми фильмами, в которых снялся Лиам, были «Треугольник», мистический триллер совместного производства Англии и Австралии, и «Знамение», однако в последнем Лиам сыграл совсем небольшую роль.

В возрасте 19-и лет Лиам Хемсворт отправился покорять Соединенные Штаты Америки вместе со своим братом Крисом. Первое время братья жили в доме своего агента Криса Ворда, но впоследствии сняли собственную квартиру. Спустя несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес Лиаму досталась главная роль в фильме «Последняя песня», где его партнершей, а в будущем и невестой, стала Майли Сайрус.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Молодые люди сразу понравились друг другу, и их роман быстро привел к совместному проживанию и предложения руки и сердца. На церемонии Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards 2010 Лиам и Майли получили награду за лучший поцелуй. Хемсворт также получил приз в номинации «Прорыв года» по версии американской премии «Молодой Голливуд».

В том же году Лиам снялся в клипе Майли  «When I Look at You». Со временем их отношения стали портиться, и виной тому называли скандальное поведение Сайрус. Она стала все больше шокировать публику своими эпатажными выходками, употреблять наркотики, и пара в итоге распалась. Некоторое время Лиам встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, однако они быстро разошлись. Майли была замечена в отношениях с Патриком Шварценеггером, но и эти отношения не продлились долго. Через некоторое время Лиам вернулся к Майли. Ходят слухи, что пара вновь помолвлена.

Лиам Хемсворт в Голодных играх

Одной из самых знаковых ролей Лиама Хемсворта стала роль Гейла Хоторна в экранизации романов Сьюзан Коллинз «Голодные игры». По сюжету герой Гейла живет и встречается с Китнисс Эвердин, главной героиней истории. Однако очередные Голодные игры переворачивают их спокойную жизнь с ног на голову, и в последствие Гейлу приходится сражаться не только за жизнь людей из своего дистрикта, но и за любовь Китнисс. Фильм завоевал любовь зрителей по всему миру, и у Лиама появилась новая армия поклонниц. В сериалах он сниматься перестал совсем, но параллельно с «Голодными играми» успел поучаствовать в некоторых других проектах. Например, Лиама можно увидеть в фильме «Неудержимые 2», «Эмпайр-стейт», «Паранойя» и « День независимости: Возрождение».

Лиам Хемсворт – не только успешный молодой актер, но и филантроп. Он является послом австралийского Фонда Детства вместе со своим братом Крисом. Актер объясняет свою деятельность примером родителей, которые всю свою жизнь трудились на благо детей (отец Лиама был работником социальной службы, а мать учителем английского языка).

Награды и премии Лиама Хемсворта

2012 год
- Премия канала «MTV», 2012 год     
Номинации: Прорыв года («Голодные игры») и Лучший актерский состав («Голодные игры»)


2010 год
- Премия Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards
Победитель: Лучший поцелуй («Последняя песня»)

 

Связи Лиама Хемсворта
Майли Сайрус
в отношениях с 2010 г, помолвлены с 2012 г Майли Сайрус
Крис Хемсворт
родные братья Крис Хемсворт

Популярные фильмы

Ведьмак 8.2
Ведьмак (2019)
Без границ 8.0
Без границ (2022)
Голодные игры: И вспыхнет пламя 7.6
Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)

Фильмография Лиама Хемсворта

Территория зла 6.9
Территория зла Land of Bad
боевик, триллер 2024, Австралия / США
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Планета одиночек 5.8
Планета одиночек Lonely Planet
драма, мелодрама 2024, США
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Без границ 8
Без границ
телешоу 2022, США
Покерфейс 6.3
Покерфейс Poker Face
триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Криминальные боссы 6
Криминальные боссы Arkansas
триллер, драма, криминал 2020, США
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Ведьмак 8.2
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
Разве это не романтично? 5.9
Разве это не романтично? Isn't It Romantic
комедия, мелодрама 2019, США
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Киллер 5.4
Киллер Killerman
боевик, криминал, триллер 2019, США
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Новости о Лиаме Хемсворте
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Интересные факты о Лиаме Хемсворте

- Лиам -младший брат актера Криса Хемсворта

- Хемсворт - посол австралийского Фонда Детства

- Рост - 191 см

- У него есть пес, которого актер забрал из приюта

- Помолвлен с Майли Сайрус

Фотографии Лиама Хемсворта

Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
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