Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне, Австралия, в семье Крейга и Леони Хемсворт. У Лиама есть двое старших братьев: Крис и Люк, которые также стали актерами. Криса Хемсворта зрители знают по роли Тора в серии одноименных фильмов, а вот Люк пока не так хорошо известен российскому зрителю, поскольку снимается в основном малобюджетных картинах или сериалах. В 1998 году семья Хемсвортов переехала в небольшой городок на острове Филипп, где юного Лиама и заинтересовала карьера актера.

Роли Лиама Хемсворта

Еще учась в школе, Лиам Хемсворт начал прокладывать первые шаги на актерском поприще. Он стал участвовать в школьных постановках, а затем начал играть и в местных спектаклях. В 2007 году он прошел кастинг популярного австралийского сериала «Соседи», в котором ранее уже снимался его старший брат Люк. Первыми фильмами, в которых снялся Лиам, были «Треугольник», мистический триллер совместного производства Англии и Австралии, и «Знамение», однако в последнем Лиам сыграл совсем небольшую роль.

В возрасте 19-и лет Лиам Хемсворт отправился покорять Соединенные Штаты Америки вместе со своим братом Крисом. Первое время братья жили в доме своего агента Криса Ворда, но впоследствии сняли собственную квартиру. Спустя несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес Лиаму досталась главная роль в фильме «Последняя песня», где его партнершей, а в будущем и невестой, стала Майли Сайрус.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Молодые люди сразу понравились друг другу, и их роман быстро привел к совместному проживанию и предложения руки и сердца. На церемонии Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards 2010 Лиам и Майли получили награду за лучший поцелуй. Хемсворт также получил приз в номинации «Прорыв года» по версии американской премии «Молодой Голливуд».

В том же году Лиам снялся в клипе Майли «When I Look at You». Со временем их отношения стали портиться, и виной тому называли скандальное поведение Сайрус. Она стала все больше шокировать публику своими эпатажными выходками, употреблять наркотики, и пара в итоге распалась. Некоторое время Лиам встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, однако они быстро разошлись. Майли была замечена в отношениях с Патриком Шварценеггером, но и эти отношения не продлились долго. Через некоторое время Лиам вернулся к Майли. Ходят слухи, что пара вновь помолвлена.

Лиам Хемсворт в Голодных играх

Одной из самых знаковых ролей Лиама Хемсворта стала роль Гейла Хоторна в экранизации романов Сьюзан Коллинз «Голодные игры». По сюжету герой Гейла живет и встречается с Китнисс Эвердин, главной героиней истории. Однако очередные Голодные игры переворачивают их спокойную жизнь с ног на голову, и в последствие Гейлу приходится сражаться не только за жизнь людей из своего дистрикта, но и за любовь Китнисс. Фильм завоевал любовь зрителей по всему миру, и у Лиама появилась новая армия поклонниц. В сериалах он сниматься перестал совсем, но параллельно с «Голодными играми» успел поучаствовать в некоторых других проектах. Например, Лиама можно увидеть в фильме «Неудержимые 2», «Эмпайр-стейт», «Паранойя» и « День независимости: Возрождение».

Лиам Хемсворт – не только успешный молодой актер, но и филантроп. Он является послом австралийского Фонда Детства вместе со своим братом Крисом. Актер объясняет свою деятельность примером родителей, которые всю свою жизнь трудились на благо детей (отец Лиама был работником социальной службы, а мать учителем английского языка).

Награды и премии Лиама Хемсворта

2012 год

- Премия канала «MTV», 2012 год

Номинации: Прорыв года («Голодные игры») и Лучший актерский состав («Голодные игры»)



2010 год

- Премия Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards

Победитель: Лучший поцелуй («Последняя песня»)