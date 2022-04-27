Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Амандла Стенберг
Амандла Стенберг
Amandla Stenberg
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Амандла Стенберг
Amandla Stenberg
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 октября 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Амандлы Стенберг
Родилась 23 октября 1998 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Амандлы Стенберг
Тела, тела, тела
комедия, ужасы, триллер
2022, США
6.0
Дорогой Эван Хансен
драма, мюзикл
2021, США
7.0
Чужая ненависть
драма, криминал
2018, США
7.0
Где соприкасаются руки
драма, мелодрама, военный
2018, Великобритания
7.0
Темные отражения
фантастика, триллер
2018, США
6.0
Весь этот мир
драма
2017, США
7.0
Голодные игры
триллер, драма, фантастика
2012, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Развлечение на вечеринке оборачивается настоящим убийством в трейлере слэшера Bodies Bodies Bodies
Одну из главных ролей сыграла Мария Бакалова из «Бората 2».
Написать
27 апреля 2022 11:38
Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит»
Также прояснились производственные сроки.
Написать
9 декабря 2021 15:02
Драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен» открыл кинофестиваль в Торонто
Зрители аплодировали стоя.
Написать
10 сентября 2021 14:47
Все новости
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь