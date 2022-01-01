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Все части «Голодных игр»
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Все части «Голодных игр»

Американский режиссер Гэри Росс снял серию «Голодные игры», в основе которой – события из одноименного цикла романов писательницы Сьюзан Коллинз. Премьера первой части состоялась весной 2012 года, а последняя картина была представлена зрителям в 2015 году. Франшиза состоит из четырех частей. 

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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
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6.0
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик
2015, США
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
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6.0
фантастика, приключения, триллер, драма
2014, США
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры: И вспыхнет пламя
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7.0
боевик, фантастика, триллер
2013, США
Голодные игры
Голодные игры
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, фантастика
2012, США
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Жанр
Все Фантастика Драма Приключения Триллер Боевик
Страна
Все США
Год
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Одного из основных персонажей великолепно воплотила Дженнифер Лоуренс. По сюжету ее героиня (Китнисс Эвердин) живет вместе с мамой и сестрой. Примечательно, что, помимо Дженнифер, на роль Китнисс рассматривали еще 30 претенденток. Однако, когда выбор был сделан, Лоуренс засомневалась и дала согласие на участие в съемках спустя три дня.

В какой последовательности смотреть все части фильма «Голодные игры»

Голодные игры

Начать просмотр следует с первой части «Голодные игры». Премьера состоялась в 2012 году. Действия происходя в далеком будущем. Мир стал очень жестоким, к власти пришли настоящие деспоты, для которых истинное развлечение – наблюдать за убийствами детей.

В этом мире ужасно все – и жестокость властей, и тот факт, что многие люди принимают эту жестокость как должное. Когда-то в государстве случился бунт, наказанием за который стали Голодные игры. Спустя годы эти соревнования превратились в развлекательное шоу, где участники вступают в смертельные поединки.

Китнисс живет в одном из 12 дистриктов (административных единиц) тоталитарного государства. Однажды для участия в Голодных играх выбрали ее младшую сестру. Чтобы сохранить жизнь девочки, 17-летняя Китнисс приходит на шоу в качестве добровольца. Вместе с ней в жестоких соревнованиях участвует Пит. Молодой человек с детства влюблен в Китнисс, и она отвечает ему взаимностью. Но в Голодных играх ребята становятся соперниками. Значит ли это, что кто-то из них должен погибнуть? Влюбленные так не считают. Они бросают вызов системе, объединив усилия.

Голодные игры. И вспыхнет пламя

В 2013 году состоялась премьера второй части киносаги «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Китнисс и Пит отправляются в турне, после того, как одержали победу в соревнованиях. Они вынуждены изображать веселье, но в душе героям страшно. Да, они смогли выжить, но теперь у них есть грозный враг – президент Сноу. Он ждет удобный случай, чтобы хитро отомстить неугодной влюбленной парочке. Надо сказать, ждать пришлось недолго. Китнисс и Пит должны принять участие в Юбилейных играх. Их соперниками будут победители прошлых сезонов и опытные убийцы. Влюбленным предстоит не просто выжить, но и позаботиться друг о друге.

Голодные игры. Сойка-пересмешница, часть 1

Третья часть фильма – «Голодные игры. Сойка-пересмешница, часть 1» вышла в 2014 году. Китнисс осталась живой после жестокой схватки. Она стала одной из центральных фигур сопротивления, цель которого – свергнуть деспотичную власть, остановить произвол и убийства. Пит в это время находится в плену Капитолия, где ему внушили, что Китнисс нужно возненавидеть. Перед девушкой стоит сложная задача: она должна не только избавить людей от страданий, но и спасти Пита. Ее снова ждут жестокие лишения, в этот раз – из-за борьбы за правое дело. Китнисс живет с повстанцами в подземелье, ожидая момента, когда наконец удастся начать борьбу.

Голодные игры. Сойка-пересмешница, часть 2

Премьера четвертой части «Голодные игры. Сойка-пересмешница, часть 2» состоялась в 2015 году. Китнисс теперь не просто смелая девушка, она – сойка-пересмешница, символ революции. Благодаря ей уставшие от авторитарного режима люди вновь увидели, что светлое будущее возможно. Китнисс ждет финальный поединок. Она уже привыкла к потерям и боли, кажется, что девушке совсем нечего терять. Но цена ее усилий высока. Победа предполагает полное освобождение от бесконечной жестокости. Не рискнуть нельзя, и героиня решается.

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