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Голодные игры Голодные игры
Киноафиша Фильмы Голодные игры Награды и номинации фильма Голодные игры
The Hunger Games Голодные игры 2012 / США
7.2 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Голодные игры

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая драка
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая песня
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США, биография, драма, исторический
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