Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Голодные игры
Награды и номинации фильма Голодные игры
The Hunger Games
Голодные игры
2012 / США
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
122
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Голодные игры
Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая драка
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая песня
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Отзывы
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Отзывы
2022, США, ужасы
Related video
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить