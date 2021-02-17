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Ленни Кравиц
Ленни Кравиц
Lenny Kravitz
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Ленни Кравиц
Lenny Kravitz
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Дата рождения
26 мая 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Композитор, Актер
Личные связи
Зои Кравиц
отец и дочь
Биография Ленни Кравиц
Родился 26 мая 1964 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Ленни Кравиц
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Голодные игры
триллер, драма, фантастика
2012, США
7.0
Сокровище
драма
2009, США
6.0
Образцовый самец
комедия
2001, США / Австралия / Германия
7.0
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Ленни Кравиц получил роль в экшен-комедии с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем
Он сыграет бывшего парня Лопес.
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17 февраля 2021 15:40
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