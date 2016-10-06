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Гэри Росс
Гэри Росс
Gary Ross
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Гэри Росс
Gary Ross
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Дата рождения
3 ноября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Гэри Росса
Родился 3 ноября 1956 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Гэри Росса
К востоку от рая
2020, США
0.0
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.0
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография
2016, США
6.0
Голодные игры
триллер, драма, фантастика
2012, США
7.0
Фаворит
драма
2003, США
7.0
Плезантвиль
фэнтези, драма, комедия
1998, США
6.0
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6 октября 2016 13:46
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30 августа 2016 11:20
Рианна присоединится к касту ремейка «Одиннадцать друзей Оушена»
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