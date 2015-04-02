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Возможно, самое удивительное в «Голодных играх» – то, как образ главной героини, сыгранной Дженнифер Лоуренс, родился из предшествующего образа, воплощенного на экране той же самой Дженнифер Лоуренс, только двумя годами ранее. Речь – о гиперреалистической драме Дебры Граник «Зимняя кость». Там Лоуренс исполняла роль девушки, пытавшейся выжить в деревенской глуши Миссури: посреди всеобщей нищеты, зарабатывающей на хлеб кустарным мескалиновым производством;…