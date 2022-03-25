Джош Хатчерсон родился 12 октября 1992 года в Юнионе (штат Кентукки) в семье Мишель и Криса Хатчерсона. Отец Джоша занимался охраной окружающей среды, а мать работала в авиакомпании «Delta Air Lines». Теперь же она является ассистентом и менеджером в актерской работе сына. У пары есть также младший сын ­ ­– Коннор, который стал актером, как и его брат.

Роли Джоша Хатчерсона

Джош Хатчерсон мечтал об актерской карьере с самого детства. Еще в четырехлетнем возрасте мальчик заинтересовался киноиндустрией, несмотря на возражения родителей по поводу подобного образа жизни сына. Когда Джошу стукнуло восемь, он сам нашел телефон кастинг-агента в «Желтых страницах» и попросил найти ему роль. Но лишь спустя два года Боб Люк, тренер по актерскому мастерству, смог встретиться с Хатчерсонами. Он посоветовал мальчику переехать в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в пилотных эпизодах различных сериалов. И тогда Джош вместе со своей мамой переехали в Голливуд.

Первые роли Джоша состоялись в телесериалах, одним из которых стала легендарная «Скорая помощь». Первую главную роль в кино Джош сыграл в 2005 году. Это была романтическая мелодрама «Маленький Манхеттен», в которой рассказывалась трогательная история любви 10-летнего мальчика к 11-летней девочке, которую сыграла Чарли Рэй. Критики стали замечать Хатчерсона, и он все чаще получал хвалебные отзывы за свою игру. Прорывом для юного актера стала сказка «Мост в Терабитию», где партнершей Джоша стала Анна-София Робб. Эту сказку, производства студии Disney, любят по сей день во всех странах мира.

Джош Хатчерсон в Голодных Играх

Но настоящая мировая слава пришла к Джошу после фильма «Голодные игры», снятого по роману Сьюзан Коллинз. Трилогия книг стала настолько популярной, что в 2011 году было принято решение экранизировать ее. Вместе с Хатчерсоном в фильме снялись: Лиам Хемсворт, Дженнифер Лоуренс, Вуди Харрельсон и многие другие звезды. С Дженнифер Лоуренс Джош познакомился лишь на съемочной площадке, и, несмотря на то что в кадре они играют влюбленных, в реальной жизни между актерами завязалась крепкая дружба.

Личная жизнь Джоша Хатчерсона

С 2011 года Джош Хатчерсон является активным борцом против гомофобии и за свою деятельность даже получил премию «Авангард» от ГЛААД (GLAAD). Сам актер традиционной ориентации. Некоторое время Джош встречался с актрисой Ванессой Хадженс, его партнершей по фильму «Путешествие 2: Таинственный остров». С 2013 года он начал встречаться с испансакой актрисой Клаудией Трейсак, которая в нашей стране пока не широко известна.

Своим примером для подражания Джош называет известного актера Джейка Джилленхола. Хатчерсона восхищает то, каким образом Джейк смог построить свою карьеру и какие роли он выбирает. Своим вдохновителем он также называет Филиппа Сеймура Хоффмана. Хоффман снялся в роли Плутарха Хевенсби во франшизе «Голодные игры» вместе с Джошем, однако во время съемок последней части «Сойки-пересмешницы» актер скончался от передозировки наркотиками.

За время своей актерской карьеры Джош Хатчерсон получил несколько наград, в числе которых Young Artist Award, CinemaCon Award, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards и People's Choice Awards. Практически все свои награды он получил за роль Пита Мелларка в «Голодных играх» как лучший актер или в составе всей актерской группы.

Награды и премии Джоша Хатчерсона

2014 год

- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая мужская роль («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

2012 год

-Премия канала «MTV в номинациях Лучшая мужская роль («Голодные игры») и Лучшая драка («Голодные игры»)