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Киноафиша Персоны Джош Хатчерсон

Джош Хатчерсон

Josh Hutcherson
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон Josh Hutcherson
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Дата рождения
12 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
были в отношениях в 2011 г Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
близкие друзья Виктория Джастис
Виктория Джастис
были в отношениях с 2008 по 2009
Биография Джоша Хатчерсона

Джош Хатчерсон родился 12 октября 1992 года в Юнионе (штат Кентукки) в семье Мишель и Криса Хатчерсона. Отец  Джоша занимался охраной окружающей среды, а мать  работала в авиакомпании «Delta Air Lines». Теперь же она является ассистентом и менеджером в актерской работе сына. У пары есть также младший сын ­ ­– Коннор, который стал актером, как и его брат.

Роли Джоша Хатчерсона

Джош Хатчерсон мечтал об актерской карьере с самого детства. Еще в четырехлетнем возрасте мальчик заинтересовался киноиндустрией, несмотря на возражения родителей по поводу подобного образа жизни сына. Когда Джошу стукнуло восемь, он сам нашел телефон кастинг-агента в «Желтых страницах» и попросил найти ему роль. Но лишь спустя два года Боб Люк, тренер по актерскому мастерству, смог встретиться  с  Хатчерсонами. Он посоветовал мальчику переехать в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в пилотных эпизодах различных сериалов. И тогда Джош вместе со своей мамой переехали в Голливуд.

Первые роли Джоша состоялись в телесериалах, одним из которых стала легендарная «Скорая помощь». Первую главную роль в кино Джош сыграл в 2005 году. Это была романтическая мелодрама «Маленький Манхеттен», в которой рассказывалась трогательная история любви 10-летнего мальчика к 11-летней девочке, которую сыграла Чарли Рэй. Критики стали замечать Хатчерсона, и он все чаще получал хвалебные отзывы за свою игру. Прорывом для юного актера стала сказка «Мост в Терабитию», где партнершей Джоша стала Анна-София Робб. Эту сказку, производства студии Disney, любят по сей день во всех странах мира.

Джош Хатчерсон в Голодных Играх

Но настоящая мировая слава пришла к Джошу после фильма «Голодные игры», снятого по роману Сьюзан Коллинз. Трилогия книг стала настолько популярной, что в 2011 году было принято решение экранизировать ее. Вместе с Хатчерсоном в фильме снялись: Лиам Хемсворт, Дженнифер Лоуренс, Вуди Харрельсон и многие другие звезды. С Дженнифер Лоуренс Джош познакомился лишь на съемочной площадке, и, несмотря на то что в кадре они играют влюбленных, в реальной жизни между актерами завязалась крепкая дружба.

Личная жизнь Джоша Хатчерсона

С 2011 года Джош Хатчерсон является активным борцом против гомофобии и за свою деятельность даже получил премию «Авангард» от ГЛААД (GLAAD). Сам актер традиционной ориентации. Некоторое время Джош встречался с актрисой Ванессой Хадженс, его партнершей по фильму  «Путешествие 2: Таинственный остров». С 2013 года он начал встречаться с испансакой актрисой Клаудией Трейсак, которая в нашей стране пока не широко известна.

Своим примером для подражания Джош называет известного актера Джейка Джилленхола. Хатчерсона восхищает то, каким образом Джейк смог построить свою карьеру и какие роли он выбирает. Своим вдохновителем он также называет Филиппа Сеймура Хоффмана. Хоффман снялся в роли Плутарха Хевенсби во франшизе «Голодные игры» вместе с Джошем, однако во время съемок последней части «Сойки-пересмешницы» актер скончался от передозировки наркотиками.

За время своей актерской карьеры Джош Хатчерсон получил несколько наград, в числе которых Young Artist Award, CinemaCon Award, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards и People's Choice Awards. Практически все свои награды он получил за роль Пита Мелларка в «Голодных играх» как лучший актер или в составе всей актерской группы.

Награды и премии Джоша Хатчерсона

2014 год
- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая мужская роль («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

2012 год
-Премия канала «MTV в номинациях Лучшая мужская роль («Голодные игры») и Лучшая драка («Голодные игры»)

 

 

Интересные факты о Джоше Хатчерсоне

- Дженнифер Лоуренс - его близкая подруга

- Джош является владельцем продюсерской компании под названием «JetLag Productions»

- У него четыре татуировки

- Его любимый автомобиль - Chevrolet Camaro 1968 года

- Хатчерсон курит

- Любимая музыка: The Black Keys, Mumford & Sons, Jack White, The Killers, Jay-Z

Фильмография Джоша Хатчерсона
Игра с огнем
Игра с огнем
триллер 2019, США
5.0
Долгий дом
драма 2018, США
0.0
Убить за лайк
Убить за лайк
комедия, ужасы 2017, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.0
Эскобар. Потерянный рай
Эскобар. Потерянный рай
спорт, мелодрама 2014, Франция / Испания / Бельгия
7.0
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Фотографии Джоша Хатчерсона Все фотографии
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Появился первый кадр с Ливом Шрайбером из экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев» Название восходит к цитате генерала «южан», умершего от ранений в ходе Гражданской войны в США: «Переправимся через реку и отдохнем в тени деревьев».
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25 марта 2022 13:02
Морган Фриман и Джош Хатчерсон сыграют главные роли в научно-фантастическом триллере «57 секунд» Фриман сыграет изобретателя кольца, которое позволяет вернуться в прошлое на 57 секунд.
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10 февраля 2022 12:25
Джош Хатчерсон из «Голодных игр» хочет сняться в приквеле «Баллада певчих птиц и змей» Но пока не зовут. 
Написать
11 сентября 2020 13:28
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Связи
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс Vanessa Hudgens
были в отношениях в 2011 г Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence
близкие друзья Виктория Джастис
Виктория Джастис Victoria Justice
были в отношениях с 2008 по 2009
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