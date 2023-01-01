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Голодные игры Голодные игры
Киноафиша Фильмы Голодные игры Голодные игры, 2012: актеры и роли
The Hunger Games Голодные игры 2012 / США
7.3 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Голодные игры, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Росс Гэри Росс Gary Ross
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Джеки Иванко Jackie Evancho Сирша Скотт Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Liam Hemsworth Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Ленни Кравиц Ленни Кравиц Lenny Kravitz Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Александр Людвиг Александр Людвиг Alexander Ludwig Амандла Стенберг Амандла Стенберг Amandla Stenberg
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