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Голодные игры
Голодные игры, 2012: актеры и роли
The Hunger Games
Голодные игры
2012 / США
Трейлер
7.3
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121
голос
Рейтинг IMDb: 7.2
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Голодные игры, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Росс
Gary Ross
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Джеки Иванко
Jackie Evancho
Сирша Скотт
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Ленни Кравиц
Lenny Kravitz
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