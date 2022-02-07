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Александр Людвиг
Александр Людвиг
Alexander Ludwig
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Александр Людвиг
Alexander Ludwig
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Дата рождения
7 мая 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
188 см
Биография Александра Людвига
Родился 7 мая 1992 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Александра Людвига
Клыки ночи
триллер
2021, США
5.0
Гонка на пределе
драма, спорт
2021, США
6.0
Национальные чемпионы
драма
2021, США
4.0
Operation Christmas Drop
мелодрама, комедия, семейный
2020, США
5.0
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.0
Мидуэй
боевик, военный
2019, США
8.0
Идем со мной
триллер
2015, США
4.0
Последние девушки
комедия, ужасы
2015, США
6.0
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Начались съемки боевика Гая Ричи с Джейком Джилленхолом — каст пополнился звездой «Пацанов» Энтони Старром
Также стало известно, кто сыграет второго ведущего персонажа.
Написать
7 февраля 2022 10:27
Футболисты устраивают забастовку на сотни миллионов долларов в трейлере спортивной драмы «Национальные чемпионы»
Главные роли сыграли Стефан Джеймс, Александр Людвиг и Дж. К. Симмонс.
Написать
17 ноября 2021 12:43
«Невозможно прожить 200 лет и остаться в своем уме»: вышел трейлер триллера о вампирах «Ночные зубы»
В картине отметились Меган Фокс, Сидни Свини, Алфи Аллен и другие.
Написать
23 сентября 2021 11:18
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