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Ёлки 2 Ёлки 2
Киноафиша Фильмы Ёлки 2 Отзывы о фильме «Ёлки 2»
Ёлки 2 2011 / Россия
7.7 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Ёлки 2»

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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм «Елки». И от нового фильма-продолжения «Елки 2012» жду не меньше. Не хватает хороших комедий, особенно русских. Молодцы, что сняли . Герои те же, актеры те же. Брежнева, Ургант младший, Домогаров младший, Пресняков младший и другие уж точно не подведут;) Пишут, что и география в фильме расширится – много где и что обсняли. В общем, жду не дождусь)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Во класс! Не успел «Елки» проглядеть, а тут уж, говорят «Елки 2012» на выходе. Ну, если первая часть Елок такая обалденная , то и вторая думаю точо не хуже. Актеры практически в том же составе. Цветник типа. Мало нормальных русских комедий и русскими сюжетами. Взяли моду передирать заграничное и тупое. Совсем мозги у народа вынести хотят. Так что «Елки 2» в жилу будут. Ну, будем ждать праздника )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Здорово! Продолжение моего любимого фильма ожидаем. «Ёлки» вообще в фильмотеку домашнюю включила. Пересматриваю с удовольствием. Пока не надоел &#61514; Хорошо, что состав артистов сохранили. Значит опять будет нечто замечательное. И новые герои появятся. Читала, что и в Великом Устюге снимали, и в Киеве, и в Абхазии. Уже интересно &#61514; Будем ждать очередного шедевра от режиссеров.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела трейлер....что такое зг?? ✊ посмотрим .....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм получился, как и первая часть! эта часть получилась более драматичной,мелодрамнорй✊ . шуток тоже предостаточно. Светлаков мочит))) особенно когда они сидели на малой садовой!

Цитата (СЛОН_ик, 27/11/2011 - 17:02:43):сколько же однако комедиклабовцев... ужас просто... неужели пещерный юмор побеждает????

Кто там из комеди клаба?!

Еслии идти то семьей или компанией.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
смотреть можно.....✊ как в первом так и во-втором понравился Никита Пресников...чесно сказать неожидала незнаю по-моему сыграл не хуже Безрукова..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rrock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм отличный. Русское кино не смотрю в принципе, но это почти шедевр для нашего кино. Значительно лучше первой части, т.к. нет натянутой теории про "шесть рукопожатий", когда всё за уши притягивалось. И здесь всё намного более трогательно снято. Игра актеров отличная. Вообщем не ожидал , что наши что-то умеют снимать качественное.

Жаль что много повторений с первым. Может первый вообще не стоит смотреть и забыть про него, что он был)) Т.к. первый был так себе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pavelchikwyfy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший и добрый фильм, ходили с другом и очень понравилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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