Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ёлки 2 Ёлки 2
Киноафиша Фильмы Ёлки 2 Ёлки 2, 2011: актеры и роли
Ёлки 2 2011 / Россия
7.8 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ёлки 2, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Киселев Дмитрий Киселев
В ролях
Сергей Светлаков Сергей Светлаков Иван Ургант Иван Ургант Вера Брежнева Вера Брежнева Сергей Безруков Сергей Безруков Гоша Куценко Гоша Куценко Владимир Меньшов Владимир Меньшов Александр Головин Александр Головин Aleksandr Golovin Виктор Вержбицкий Виктор Вержбицкий Алексей Петренко Алексей Петренко Петр Федоров Петр Федоров Никита Пресняков Никита Пресняков Аня Чиповская Аня Чиповская Павел Баршак Павел Баршак Ирина Алферова Ирина Алферова Александр Домогаров младший Александр Домогаров младший
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Приложение киноафиши