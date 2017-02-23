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Алексей Петренко
Алексей Петренко
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Алексей Петренко
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Дата рождения
26 марта 1938
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 февраля 2017
Карьера
Актер
Биография Алексея Петренко
Родился 26 марта 1938 года. Чемер, СССР (Украина).
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Фильмография Алексея Петренко
Гофманиада
анимация
2018, Россия
5.0
Ёлки 2
комедия
2011, Россия
7.0
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
семейный, документальный, драма, приключения
2011, Россия
7.0
Похороните меня за плинтусом
драма
2009, Россия
7.0
Время земляники
мелодрама
2008, Россия
6.0
Виват, Анна!
исторический, приключения
2008, Россия
5.0
12
триллер, драма, криминал
2007, Россия
7.0
Бегущая по волнам
мелодрама, приключения, мюзикл
2007, Россия
4.0
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