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Вера Брежнева - «ВИА Гра»

Вера Брежнева - ведущая

Песни Веры Брежневой

Вера Брежнева - Фильмы

Личная жизнь Веры Брежневой

Вера Брежнева (имя при рождении - Вера Викторовна Галушка) - украинская и российская поп-певица, актриса и телеведущая, родилась 3 февраля 1982 года в городе Днепродзержинск (Днепропетровская область, Украина). Вера росла в простой семье – ее родители, Виктор Михайлович и Тамара Витальевна Галушка, трудились на Приднепровском химическом заводе. У девушки есть старшая сестра Галина и младшие сестры-двойняшки Анастасия и Виктория. Когда Вере было 4 года, семья Галушко отдыхала в санатории, и девочка впервые станцевала на сцене, после чего увлеклась танцами, записалась и стала выступать в школьных постановках.



В возрасте 11 лет Вера была вынуждена пойти работать после того, как главу семейства сбила машина, и семья отчаянно нуждалась в деньгах. Девушка торговала на рынке, подрабатывала няней и официанткой в кафе. Помимо танцев будущая звезда российской эстрады занималась и другим спортом, включая атлетику и гандбол, ходила в музыкальную школу, но никогда не думала о карьере в шоу-бизнесе. Учебу в университете девушка совмещала с курсами секретаря-референта и английского языка, на которые зарабатывала сама. Вера мечтала о карьере юриста, но не могла себе этого позволить, поэтому окончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист.



Вера Брежнева - «ВИА Гра»

Летом 2002 году на праздник Ивана Купалы в Днепропетровск с концертом приехала популярная украинская поп-группа «ВИА Гра», на который пришла и Брежнева. Когда коллектив звал на сцену тех, кто хотел бы спеть вместе с ними песню «Попытка №5», Вера получила шанс продемонстрировать всем красивую фигуру, хороший слух и танцевальный талант, и ее заметил продюсер группы Дмитрий Костюк. После усердных занятий вокалом и тренировок Веру Брежневу приняли в «ВИА Гру» вместо Алены Винницкой. Так как фамилия девушки контрастировала с образом коллектива, продюсер предложил ей взять псевдоним «Брежнева», так как бывший генсек Леонид Брежнев был родом из Днепродзержинска. Официальный дебют Веры в составе поп-группы состоялся зимой 2003 года, и до сих пор именно трио Брежневой, Надежды Грановской и Анны Седоковой считается самым плодотворным в истории группы. Видеоклип на композицию «Не оставляй меня, любимый» 7 месяцев держался в топе отечественных хит-парадов, а сама Вера начала появляться на обложках русских и украинских изданий.



Каждая новая песня группы становилась хитом, но девушки были вынуждены работать без отдыха, ездить в бесконечные туры, посещать множество пресс-конференций, съемок и других мероприятий. После того, как в 2006 году Надежда Грановская покинула «ВИА Гру», на ее месте побывали Кристина Коц-Готлиб, Ольга Корягина и Меседа Багаудинова, а Анну Седокову сменила Светлане Лобода, а затем Альбина Джанабаева. Постоянные перемены состава группы и выматывающий график привел к тому, что летом 2007 года Вера Брежнева заявила о своем уходе.



Вера Брежнева - ведущая

После ухода из «ВИА Гры» Вера взяла небольшой перерыв и вернулась на телеэкраны ведущей шоу Первого канала «Магия десяти», после чего ей стало поступать масса выгодных предложений от других телеканалов. В 2008 году Вера представила первый сольный клип на песню «Я не играю», а позже вошла в состав участников шоу «Ледниковый период-2», где выступала в паре с армянским фигуристом Вазгеном Азрояном. Летом 2010 года Вера в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом представила композицию «Лепестками роз». В том же году она начала вести программу «Дембельский альбом» на радиостанции «Русского радио».



Песни Веры Брежневой

В 2010 году свет увидела дебютная пластинка Веры под названием «Любовь спасет мир». В целом альбом получил средние оценки критиков, однако за его заглавную песню Вера получила свою первую премию «Золотой граммофон». Второй альбом певицы - «VERVERA» - вышел в 2015 году. Также популярным стали дуэты певицы, такие как «Любовь на расстоянии» с DJ Smash, «Скажи» с рок-группой «Друга Ріка» и «Luna» с Артуром Пирожковым.



Вера Брежнева - Фильмы

Впервые Вера появилась на большом экране в 2004 году в мюзикле «Сорочинская ярмарка». В составе коллектива «ВИА Гра» девушка сыграла в фильмах «Ночь в стиле Disco» (2005) и «Первый дома» (2006). Первой значимой работой для нее стала роль в ленте «Любовь в большом городе», где ее партнером стал Алексей Чадов. Помимо актерской деятельности Брежнева записала к картине саундтрека и сняла на него свой третий видеоклип. Девушка также появилась в двух продолжениях проекта: «Любовь в большом городе 2» (2010) и «Любовь в большом городе 3» (2013). В 2010 году Вера снялась в новогодней комедии «Елки», а через год в его сиквеле. В 2012 году вместе с Сергеем Светлаковым она сыграла главную роль в комедии «Джунгли». Веру также можно увидеть в фильме «8 лучших свиданий» и сериале «Мажор-2».



Личная жизнь Веры Брежневой

Еще до начала музыкальной карьеры Вера была гражданской женой украинского политика Виталия Войченко. В 19 лет певица родила дочку Соню, после чего супруги расстались. Осенью 2006 года стало известно, что звезда начала встречаться с известным украинским бизнесменом и миллионером Михаилом Киперманом. В 2009 году у них родилась дочь Сара, а в 2010 году певица официально взяла фамилию Киперман. Этот брак продлился недолго, в 2012 году Вера подала на развод по причине чрезмерной ревности супруга.



В 2015 году Брежнева вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе, с которым была знакома еще до развода с Киперманом. По заявлению бывшей супруги Меладзе, Константин и Вера встречались еще с 2005 года.