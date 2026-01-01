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Никита Пресняков
Nikita Presnyakov
Связи Никита Пресняков
Кристина Орбакайте
мать и сын
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Персоны
Никита Пресняков
Никита Пресняков
Nikita Presnyakov
Дата рождения
21 мая 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Биография Никита Пресняков
Родился 21 мая 1991 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Связи Никита Пресняков
мать и сын
Кристина Орбакайте
Популярные фильмы
7.0
Ёлки
(2010)
6.9
Ёлки 2
(2011)
6.5
Триггер. Фильм
(2023)
Фильмография Никита Пресняков
6.5
Триггер. Фильм
Trigger. Film
триллер, драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Наследие
фантастика
2022, Россия
3
Максимальный удар
Maximum Impact
боевик, комедия
2017, Россия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Суперкоманда
Metegol
спорт, анимация, семейный
2013, Испания / Аргентина / США
Смотреть трейлер
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6.9
Ёлки 2
Yolki 2
комедия
2011, Россия
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7
Ёлки
Yolki
комедия
2010, Россия
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Рецензия
5.1
Индиго
Indigo
триллер, фантастика
2007, Россия
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Новости о Никита Пресняков
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