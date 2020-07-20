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Никита Пресняков
Никита Пресняков
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Никита Пресняков
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Дата рождения
21 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Никита Пресняков
Родился 21 мая 1991 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Никита Пресняков
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Рок Дог
анимация, приключения
2016, Китай / США
6.0
Суперкоманда
спорт, анимация, семейный
2013, Испания / Аргентина / США
4.0
Ёлки 2
комедия
2011, Россия
7.0
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.0
Индиго
триллер, фантастика
2007, Россия
6.0
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Четвертый фильм почти закончен.
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20 июля 2020 12:02
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«Вырвались»: внук Пугачевой подтвердил отъезд из страны
Никита Пресняков уехал вместе с женой в Майами.
Написать
9 июня 2022 17:45
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Артист несколько дней обманывал фанатов.
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8 июня 2022 17:25
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27 мая 2022 09:00
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