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Никита Пресняков
Никита Пресняков Nikita Presnyakov
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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте мать и сын
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Никита Пресняков

Nikita Presnyakov

Дата рождения
21 мая 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Герой боевиков

Биография Никита Пресняков

Родился 21 мая 1991 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Связи Никита Пресняков
Кристина Орбакайте
мать и сын Кристина Орбакайте

Популярные фильмы

Ёлки 7.0
Ёлки (2010)
Ёлки 2 6.9
Ёлки 2 (2011)
Триггер. Фильм 6.5
Триггер. Фильм (2023)

Фильмография Никита Пресняков

Триггер. Фильм 6.5
Триггер. Фильм Trigger. Film
триллер, драма 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Наследие 6.3
Наследие
фантастика 2022, Россия
Максимальный удар 3
Максимальный удар Maximum Impact
боевик, комедия 2017, Россия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Суперкоманда 5.7
Суперкоманда Metegol
спорт, анимация, семейный 2013, Испания / Аргентина / США
Смотреть трейлер
Ёлки 2 6.9
Ёлки 2 Yolki 2
комедия 2011, Россия
Смотреть трейлер
Ёлки 7
Ёлки Yolki
комедия 2010, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Индиго 5.1
Индиго Indigo
триллер, фантастика 2007, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Никита Пресняков
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