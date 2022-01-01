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Джонни Харрис
Джонни Харрис
Johnny Harris
О персоне
Фильмография
Джонни Харрис
Johnny Harris
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Дата рождения
3 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Джонни Харриса
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Фильмография Джонни Харриса
Монстры 2: Темный континент
драма, фантастика, триллер
2014, Великобритания
3.0
Последние дни на Марсе
триллер, фантастика
2013, Великобритания
6.0
Добро пожаловать в Капкан
криминал, боевик, триллер
2013, Великобритания / США
7.0
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик
2012, США
6.0
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.0
Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
7.0
Западня
комедия, ужасы, триллер
2008, Великобритания
5.0
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