Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белоснежка и охотник Белоснежка и охотник
Киноафиша Фильмы Белоснежка и охотник Белоснежка и охотник, 2012: актеры и роли
Snow White and the Huntsman Белоснежка и охотник 2012 / США
6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Белоснежка и охотник, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Сандерс Руперт Сандерс Rupert Sanders
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Сэм Клафлин Сэм Клафлин Sam Claflin Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Джонни Харрис Джонни Харрис Johnny Harris Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Лили Коул Лили Коул Lily Cole Стивен Грэм Стивен Грэм Stephen Graham Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Брин Глисон Брин Глисон Brian Gleeson
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши