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Белоснежка и охотник Белоснежка и охотник
Киноафиша Фильмы Белоснежка и охотник Награды и номинации фильма Белоснежка и охотник
Snow White and the Huntsman Белоснежка и охотник 2012 / США
6.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Награды и номинации фильма Белоснежка и охотник

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худшая женская роль
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Номинант
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