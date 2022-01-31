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Ник Фрост – Фильмы

Ник Фрост – Трилогия «Кровь и мороженое»

Ник Фрост – Личная жизнь

Британский актёр, сценарист и комик Ник Фрост родился 29 марта 1972 года в Лондоне в семье дизайнеров интерьеров – Триши и Джона Фростов. У Ника также была старшая сестра. В детстве он посещал школу Beal High School. Когда Нику было 15 лет, его семья потеряла свой бизнес и им пришлось оставить родной дом. Некоторое время семейство проживало у соседей, и Фросту пришлось оставить школу, чтобы пойти работать и поддержать материально свою семью. В 2005 году мать Ника Фроста умерла.

В довольно раннем возрасте Ник Фрост познакомился с Саймоном Пеггом, когда тот работал официантом в мексиканском ресторане и был начинающим сценаристом. Они сразу же стали друзьями, и Пегг вместе с Джессикой Хайнс написал для Ника роль в сериале «Долбанутые». С тех пор Ник и Саймон часто появляются вместе на экране.

Ник Фрост – Фильмы

В начале карьеры Ник Фрост, как и многие другие актёры, играл в небольших ролях на телевидении. Среди его первых шоу можно отметить такие, как «Большая возня», «Книжный магазин Блэка» и «Абсурдное природоведение». Широкая известность приходит к Нику Фросту в 2004 году, когда он вместе с Саймоном Пеггом снимается в первой части трилогии «Кровь и мороженое» Эдгара Райта. С тех пор Ник всё чаще начинает появляться на экране. В 2005 году выходит картина «Чумовые боты», где он сыграл вместе с Чиветелем Эджиофором и Джоэлем Эдгертоном. В 2006-ом он появляется на экране в ленте «Пенелопа» с Джеймсом МакЭвоем и Кристиной Риччи, а в 2008-ом в картине с Эммой Робертс «Оторва».

Одним из наиболее известных появлений на экране Ника Фроста считается также фильм «Рок-волна» Ричарда Кёртиса, в котором сыграло множество самых узнаваемых британских актёров, включая Билла Найи, Риса Эванса, Кеннета Брана и Джека Девенпорта. В 2011 году в прокат выходит сразу три фильма с участием Ника Фроста – «Пол: Секретный материальчик», «Чужие на районе» и «Приключения Тинтина: Тайна единорога». Также Ник Фрост сыграл в обеих частях фильма «Белоснежка и охотник» и озвучил одного из героев мультфильма «Ледниковый период».

Ник Фрост – Трилогия «Кровь и мороженое»

Дебютом в полнометражном кино для Ника Фроста становится роль в фильме Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» 2004 года. Там он сыграл друга главного героя в исполнении Саймона Пегга, вместе с которым они спасаются от наступившего зомби апокалипсиса. Этот фильм положил начало так называемой трилогии «Кровь и мороженое» (или трилогии «Трёх вкусов Cornetto»). В 2007 году на экраны выходит фильм «Типа крутые легавые», ставший вторым в трилогии и рассказывающий о двух деревенских копах, которые расследуют очень странное происшествие в небольшом городке. Завершающей картиной становится «Армагеддец», в котором Саймон Пегг и Ник Фрост вновь играют друзей и вместе с другими своими приятелями устраивают забег по барам в городе, где они выросли.

Ник Фрост – Личная жизнь

В 2008 году Ник Фрост женился на продюсере шведского происхождения по имени Кристина, с которой жил в Лондоне. В 2011 году у пары родился ребёнок, а в 2013 году они развелись.