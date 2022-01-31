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Ник Фрост

Nick Frost
Ник Фрост
Ник Фрост Nick Frost
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Дата рождения
28 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
171 см
Личные связи
Саймон Пегг
Саймон Пегг
близкие друзья и коллеги
Биография Ника Фроста

Содержание:

Ник Фрост – Фильмы
Ник Фрост – Трилогия «Кровь и мороженое»
Ник Фрост – Личная жизнь

Британский актёр, сценарист и комик Ник Фрост родился 29 марта 1972 года в Лондоне в семье дизайнеров интерьеров – Триши и Джона Фростов. У Ника также была старшая сестра. В детстве он посещал школу Beal High School. Когда Нику было 15 лет, его семья потеряла свой бизнес и им пришлось оставить родной дом. Некоторое время семейство проживало у соседей, и Фросту пришлось оставить школу, чтобы пойти работать и поддержать материально свою семью. В 2005 году мать Ника Фроста умерла.

В довольно раннем возрасте Ник Фрост познакомился с Саймоном Пеггом, когда тот работал официантом в мексиканском ресторане и был начинающим сценаристом. Они сразу же стали друзьями, и Пегг вместе с Джессикой Хайнс написал для Ника роль в сериале «Долбанутые». С  тех пор Ник и Саймон часто появляются вместе на экране.

Ник Фрост – Фильмы

В начале карьеры Ник Фрост, как и многие другие актёры, играл в небольших ролях на телевидении. Среди его первых шоу можно отметить такие, как «Большая возня», «Книжный магазин Блэка» и «Абсурдное природоведение». Широкая известность приходит к Нику Фросту в 2004 году, когда он вместе с Саймоном Пеггом снимается в первой части трилогии «Кровь и мороженое» Эдгара Райта. С тех пор Ник всё чаще начинает появляться на экране. В 2005 году выходит картина «Чумовые боты», где он сыграл вместе с Чиветелем Эджиофором и Джоэлем Эдгертоном. В 2006-ом он появляется на экране в ленте «Пенелопа» с Джеймсом МакЭвоем и Кристиной Риччи, а в 2008-ом в картине с Эммой Робертс «Оторва».

Одним из наиболее известных появлений на экране Ника Фроста считается также фильм «Рок-волна» Ричарда Кёртиса, в котором сыграло множество самых узнаваемых британских актёров, включая Билла Найи, Риса Эванса, Кеннета Брана и Джека Девенпорта. В 2011 году в прокат выходит сразу три фильма с участием Ника Фроста – «Пол: Секретный материальчик», «Чужие на районе» и «Приключения Тинтина: Тайна единорога». Также Ник Фрост сыграл в обеих частях фильма «Белоснежка и охотник» и озвучил одного из героев мультфильма «Ледниковый период».

Ник Фрост – Трилогия «Кровь и мороженое»

Дебютом в полнометражном кино для Ника Фроста становится роль в фильме Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» 2004 года. Там он сыграл друга главного героя в исполнении Саймона Пегга, вместе с которым они спасаются от наступившего зомби апокалипсиса. Этот фильм положил начало так называемой трилогии «Кровь и мороженое» (или трилогии «Трёх вкусов Cornetto»). В 2007 году на экраны выходит фильм «Типа крутые легавые», ставший вторым в трилогии и рассказывающий о двух деревенских копах, которые расследуют очень странное происшествие в небольшом городке. Завершающей картиной становится «Армагеддец», в котором Саймон Пегг и Ник Фрост вновь играют друзей и вместе с другими своими приятелями устраивают забег по барам в городе, где они выросли.

Ник Фрост – Личная жизнь

В 2008 году Ник Фрост женился на продюсере шведского происхождения по имени Кристина, с которой жил в Лондоне. В 2011 году у пары родился ребёнок, а в 2013 году они развелись.

Интересные факты о Нике Фросте
  • Сестра Ника Фроста умерла от приступа астмы, когда ему было 10 лет.
  • Саймон Пегг и Ник Фрост являются лучшими друзьями и какое-то время даже были соседями.
  • Ник Фрост воспитывался в католической вере, однако является атеистом.
  • Ник Фрост является большим фанатом футбольной команды Вест Хэм Юнайтед.
  • В октябре 2015 года Ник Фрост выпустил книгу мемуаров под названием Truths, Half Truths & Little White Lies.
  • В течение некоторого времени Ник Фрост проживал в районе Финсбери Парк, ставшим основной локацией для съёмок фильма «Зомби по имени Шон».

 

Фильмография Ника Фроста
Мы - монстры! 2
Мы - монстры! 2
анимация, семейный 2021, Великобритания / Германия
6.0
Охотники на троллей: Восстание титанов
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация 2021, США
7.0
Ужасные истории: Фильм - Извращённые римляне
Ужасные истории: Фильм - Извращённые римляне
комедия, семейный, исторический 2019,
5.0
Бойцовская семейка
Бойцовская семейка
биография, драма, комедия 2019, США / Великобритания
7.0
Супер Пёс и Турбо Кот
Супер Пёс и Турбо Кот
анимация, комедия, семейный 2019, Великобритания
5.0
Правила бойни
Правила бойни
комедия, ужасы 2018, Великобритания
5.0
Мы — монстры
Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.0
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения 2016, США
7.0
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Саймон Пегг, Эдгар Райт и Ник Фрост обсуждают следующий совместный проект Кинематографисты хотят вновь поработать вместе, когда у них появится свободное время.
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31 января 2022 17:00
Сериал «Почему женщины убивают» продлен на третий сезон Второй сезон криминальной драмы вошел в топ-10 сервиса Paramount+ по уровню вовлеченности и привлечения новых подписчиков.
Написать
16 декабря 2021 12:41
Эдгар Райт объяснил, почему он не будет снимать сиквел «Зомби по имени Шон» Такие предложения ему уже поступали.
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6 октября 2021 11:57
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Саймон Пегг
Саймон Пегг Simon Pegg
близкие друзья и коллеги
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