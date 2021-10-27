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Джон Ли Хэнкок
Джон Ли Хэнкок
John Lee Hancock
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Джон Ли Хэнкок
John Lee Hancock
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Дата рождения
15 декабря 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джон Ли Хэнкок
Родился 15 декабря 1956 года. Лонгвью, Техас, США.
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Фильмография Джон Ли Хэнкок
Телефон мистера Харригана
ужасы
2022, США
0.0
Дьявол в деталях
триллер
2021, США
7.0
В погоне за Бонни и Клайдом
триллер, драма, криминал, детектив
2019, США
6.0
Основатель
биография, драма, исторический
2016, США
7.0
Спасти мистера Бэнкса
драма
2013, Великобритания / Австралия
7.0
Невидимая сторона
спорт, драма
2009, США
7.0
Форт Аламо
вестерн, драма, исторический, военный
2004, США
7.0
Новичок
драма, семейный
2002, США
7.0
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