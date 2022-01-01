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Мистические фильмы фэнтези
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Мистические фильмы фэнтези

Все 39 Онлайн
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Погребальные байки
Погребальные байки
6.0
ужасы
2019, США
Сага о чудовище. Сумерки
Сага о чудовище. Сумерки
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5.0
ужасы, фэнтези
2018, США
Не выходи из дома
Не выходи из дома
5.0
ужасы, триллер, детектив
2018, США
Хижина
Хижина
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6.0
драма
2017, США
Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин
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8.0
фэнтези, приключения
2016, США
Вурдалаки
Вурдалаки
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5.0
мистика, триллер
2016, Россия
Проклятие спящей красавицы
Проклятие спящей красавицы
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4.0
фэнтези, триллер, детектив
2016, США
Последний охотник на ведьм
Последний охотник на ведьм
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7.0
фэнтези, боевик, приключения
2015, США
Рога
Рога
7.0
ужасы, фэнтези, драма, триллер
2013, США
Женщина в черном
Женщина в черном
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7.0
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
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7.0
ужасы, триллер
2012, США
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
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6.0
сказка, приключения, боевик
2012, США
Красная шапочка
Красная шапочка
7.0
драма, триллер, фэнтези
2011, США
Цветок Дьявола
Цветок Дьявола
3.0
мелодрама, мистика
2010, Россия
Воины света
Воины света
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7.0
ужасы, триллер, драма, боевик
2010, Австралия / США
Джона Хекс
Джона Хекс
7.0
боевик, драма, вестерн, триллер
2010, США
Вкус ночи
Вкус ночи
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7.0
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
Путь воина
Путь воина
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7.0
боевик, приключения
2009, Корея / Новая Зеландия
Запределье
Запределье
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6.0
драма, приключения, фэнтези
2006, США
Братья Гримм
Братья Гримм
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7.0
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания / Чехия
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В мире мистического фэнтези действуют свои правила. Главным героям приходится иметь дело с чередой странных и пугающих событий, которые меняют их представления о привычном устройстве мироздания. Сценаристы картин уверены – ночные кошмары реальны. И однажды они могут прийти в жизнь каждого человека.

Пять лучших мистических фэнтези-фильмов

Основная цель этих лент – заставить зрителей испугаться и почувствовать настоящую опасность. Главные герои осознают, что любой кошмар может стать реальностью, даже если они в них не верили. Вопрос лишь в том, смогут ли они справиться с ужасающими событиями и не сойти при этом с ума.

Сага о чудовище. Сумерки

Большую часть своей жизни главная героиня провела взаперти на чердаке. Анну воспитывал человек, который называл себя ее папой. Он постоянно пугал ее рассказами об ужасных монстрах, которые пожирают маленьких детей. Мужчина делал ей инъекции, с помощью которых хотел вылечить неизвестную болезнь. Но, когда девушка повзрослела, о ее заточении стало известно. Шериф Эллен освободила ее и взяла в свою семью, чтобы она смогла начать новую жизнь.

Однако вскоре Анна начнет понимать, что ее кошмары вполне реальны и она не зря все эти годы находилась взаперти.

Упырь

Остросюжетный российский триллер с элементами фэнтези рассказывает о профессиональном борце с нечистью, имя которого не будет названо. Он отправляется в небольшой городок, власть в котором постепенно захватывают вампиры. Не так давно местные криминальные авторитеты боролись за право управлять городом, но теперь и они прячутся по домам, опасаясь встречи с кровососами. Главный Упырь, который руководит остальными, неравнодушен к дочери преступного авторитета. Неназванному охотнику предстоит найти того, кто сеет хаос и безумства.

Но во время этих поисков он рискует столкнуться с собственными потаенными страхами.

Не выходи из дома

Действие ленты переносит зрителей в середину 80-х годов прошлого века. В небольшом ирландском городке бесследно исчезает 8-летняя девочка, чей портрет пишет местный священник. Проходит 30 лет, прежде чем этой историей начинает интересоваться создательница диорам. Ее творчество основано на фактах пропажи людей. Мелани получает приглашение погостить у Берка – того самого преподобного, который когда-то рисовал портрет пропавшего ребенка.

Долгие годы он хранит свою тайну – в тот самый миг, когда исчезла девочка, с картины пропало и ее изображение.

Ведьма

В основу экранизации легла повесть Николая Гоголя «Вий». Вот только создатели картины перенесли действие в современный мир. Главный герой истории – журналист Айван, который любит хороший алкоголь и веселые развлечения. Когда начальник дает ему задание отправиться в провинциальный городок, он встречает сообщение без энтузиазма. В населенном пункте происходит серия странных событий, которые должен расследовать Айван. Во время поездки он оказывается на старой дороге, которая выводит его к заброшенному дому. Там он встречает красивую девушку, которая отвечает ему взаимностью.

Только герой еще не осознает, каким кошмаром для него обернется эта встреча.

Воины света

Действие фильма происходит в альтернативном мире будущего, где большинство людей превратились в вампиров. Вирус навсегда изменил человечество, заставив созданий ночи отказаться от дневного света. Больше 10 лет продолжается битва последних выживших людей, которые стремятся вернуть миру первозданный вид. Решение уже найдено, ведь один из вампиров смог вновь превратиться в человека. Ученый-гематолог Эдвард случайно узнает об этом и решает помочь остаткам человеческой расы.

Вот только те, кто стоит во главе нового общества, не настроены на возврат к старому.

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