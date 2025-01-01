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Все фильмы про Белоснежку

Все 11 Онлайн
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Белоснежка
Белоснежка
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
2.0
Белоснежка и злая королева
Белоснежка и злая королева
семейный, ужасы, мюзикл 2024, США
5.0
Приключение Белоснежки
Приключение Белоснежки
семейный 2023, США
3.0
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения 2016, США
6.0
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.0
Белоснежка: месть гномов
Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези 2012, США
6.0
Белоснежка
Белоснежка
драма 2012, Испания
7.0
Белоснежка: Брачный сезон
Белоснежка: Брачный сезон
комедия, анимация 2007, Великобритания / Бельгия / Франция / Польша
4.0
Белоснежка: Страшная сказка
Белоснежка: Страшная сказка
ужасы, фэнтези 1997, США
6.0
Легенда о Белоснежке
Легенда о Белоснежке
детский, фэнтези 1993, Италия
0.0
Белоснежка и семь гномов
Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл 1937, США
7.0
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Подборка фильмов о Белоснежке включает разнообразные интерпретации классической сказки, отражающие эволюцию подходов к известной истории. От нежных и романтичных версий до мрачных и драматичных прочтений — каждая экранизация по-своему раскрывает образы Белоснежки, злобной мачехи и волшебного королевства. Фильмы варьируются от ярких и красочных музыкальных сказок до глубоких психологических драм с уникальной эстетикой. Эта подборка иллюстрирует, как одна и та же история может быть переосмыслена в зависимости от времени, культурного контекста и режиссёрского взгляда.

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