Кристен Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе в семье Джона и Джулс Стюарт. Отец актрисы работал ассистентом режиссера и продюсером различных программ на канале FOX, а мать была ассистентом сценариста и режиссером (она сняла картину «К-11»). Карьера юной Кристен была предопределена заранее, поэтому девушка начала увлекаться актерским мастерством, еще учась в школе. Кристен участвовала в школьных театральных постановках, когда ее заметил кастинг-агент. Родители были против столь ранней карьеры их дочери, однако девочка их уговорила и уже в возрасте 8 лет начала ходить на кастинги.
Впервые Кристен Стюарт появилась на экране в фильме канала Disney «Сын русалки». В нем она сыграла небольшую роль, но уже в 2001 году ей досталась серьезная роль в драме «Безопасность вещей». Первой крупной ролью на большом экране стала роль Сары Олтман в картине Дэвида Финчера «Комната страха», где партнершей Кристен по фильму стала актриса Джоди Фостер. Они сыграли мать и дочь, запертых в защищенной комнате, пока в их дом проникают трое бандитов. Роль Сары могла сыграть другая известная актриса – Хейден Панеттьери. Но Джоди Фостер настояла на кандидатуре Стюарт. Далее последовали проходные картины «Дьявольский особняк», «Запретная миссия», «Затура: Космическое приключение» и другие. Кристен сыграла главные роли во многих голливудских фильмах, но настоящую славу ей принесла, конечно, трилогия «Сумерки».
В 2007 году Кристен Стюарт прошла кастинг на роль Беллы Свон в фильме «Сумерки» по роману Стефани Майер. Трилогия книг стала настоящим бестселлером по всему миру, поэтому внимание к исполнителям главных ролей сразу же стало пристальным. В свет вышло четыре фильма, и армия поклонников актрисы увеличилась на несколько миллионов человек.
Некоторые роли Кристен Стюарт были отмечены престижными наградами. Например, за свою роль в фильме «Добро пожаловать к Райли», режиссера Джейка Скотта, она получила награду миланского международного кинофестиваля. В этой картине Кристен сыграла скандальную роль 16-летней проститутки Мэллори. Критики отнеслись к игре Стюарт неоднозначно, назвав ее «слишком смелой» для подобной роли, после Беллы Свон. За роль в «Сумерки. Новолуние» Стюарт получила награду MTV как лучшая актриса, а также ей достался приз за лучший поцелуй с Робертом Паттинсоном.
Кристен Стюарт – не только актриса, но и модель для некоторых модных домов. С 2012 года она является лицом духов модного дома Balenciaga. А с 2013 рекламирует одежду модного бренда Chanel.
По версии журнала Vanity Fair она входит в топ самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, а журнал Forbes в 2011 году поставил ее на первое место в списке Hollywood's Best Actors for the Buck.
Слава Кристен Стюарт растет вместе с ее гонорарами. В последнее время она активно снимается у именитых режиссеров и выбирает проекты, в которых ей самой интересно сниматься.
Во время съемок у Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона закрутился роман, однако поклонники саги до сих пор судачат, не было ли это грамотным пиар-ходом для привлечения еще большего внимания к фильмам. Разлад в паре начался в 2012 году, когда вышел последний фильм из саги – «Сумерки. Сага: Рассвет Часть 2». Кристен была замечена в связи с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, а снимки их поцелуев облетели весь интернет. После этого Паттинсон и Стюарт окончательно разошлись. В данный момент он встречается с певицей FKA Twigs, а Кристен переключилась на девушек.
С 2013 года Кристен начала встречаться с кинопродюсером Алисией Каргайл. Спустя два года они расстались, и она начала встречаться с певицей и актрисой Соко, однако вскоре после этого на красной дорожке в Каннах Стюарт появилась с Каргайл. В 2016 году Кристен сделала каминг-аут и заявила, что, наконец, чувствует себя действительно счастливой и свободной.
После Алисии Кристен начала встречаться с моделью Стеллой Максвелл.
2015 год
- Премия Золотая малина
Номинация:Премия за восстановление репутации
- Сезар
Победитель:Лучшая актриса второго плана («Зильс-Мария»)
2013 год
- Премия Золотая малина
Победитель: Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2») и Худший актерский ансамбль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)
Номинация:Худшая экранная пара («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)
2012 год
- Премия канала «MTV»
Победитель:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)
- Золотая малина
Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)
2011 год
- Премия канала «MTV»
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)
Номинация:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)
- Премия Золотая малина
Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение»)
2010 год
- Премия канала «MTV»
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Новолуние») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Новолуние»)
Номинация:Лучший поцелуй («Ранэвэйс»)
- Премия Британской академии
Победитель:Восходящая звезда
2009 год
- Премия канала «MTV»
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки») и Лучший поцелуй («Сумерки»)
2008 год
- Премия Гильдии актеров
Номинация:Лучший актерский состав («В диких условиях»)
- Кристен стала первой американской актрисой, которая удостоилась французской премии «Сезар» (фильм «Зильс-Мария»)
- Любимые группы: Green Day, Nirvana, Led Zeppelin, Cream, The Beatles и U2
- У нее есть собака породы бордер-колли
- Кристен умеет играть на гитаре
- Несколько раз снималась в фильмах с Джесси Айзенбергом, но между ними никогда не было романа
- Из-за конфликтов с одноклассниками девушка бросила школу и была переведена на домашнее обучение. При этом аттестат она получила в 19 лет.
- На Каннском кинофестивале девушка демонстративно сняла туфли на длинном каблуке и прошла по ковровой дорожке босиком. Это была специальная акция протеста.
- Для съемок в фильме «Добро пожаловать к Райли» актриса брала уроки профессионального стриптиза. Не все подобные сцены попали в итоговую версию фильма.
Последнее обновление информации: 01.05.2022