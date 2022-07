Кристен Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе в семье Джона и Джулс Стюарт. Отец актрисы работал ассистентом режиссера и продюсером различных программ на канале FOX, а мать была ассистентом сценариста и режиссером (она сняла картину «К-11»). Карьера юной Кристен была предопределена заранее, поэтому девушка начала увлекаться актерским мастерством, еще учась в школе. Кристен участвовала в школьных театральных постановках, когда ее заметил кастинг-агент. Родители были против столь ранней карьеры их дочери, однако девочка их уговорила и уже в возрасте 8 лет начала ходить на кастинги.

Роли Кристен Стюарт

Впервые Кристен Стюарт появилась на экране в фильме канала Disney «Сын русалки». В нем она сыграла небольшую роль, но уже в 2001 году ей досталась серьезная роль в драме «Безопасность вещей». Первой крупной ролью на большом экране стала роль Сары Олтман в картине Дэвида Финчера «Комната страха», где партнершей Кристен по фильму стала актриса Джоди Фостер. Они сыграли мать и дочь, запертых в защищенной комнате, пока в их дом проникают трое бандитов. Роль Сары могла сыграть другая известная актриса – Хейден Панеттьери. Но Джоди Фостер настояла на кандидатуре Стюарт. Далее последовали проходные картины «Дьявольский особняк», «Запретная миссия», «Затура: Космическое приключение» и другие. Кристен сыграла главные роли во многих голливудских фильмах, но настоящую славу ей принесла, конечно, трилогия «Сумерки».

Кристен Стюарт - Сумерки

В 2007 году Кристен Стюарт прошла кастинг на роль Беллы Свон в фильме «Сумерки» по роману Стефани Майер. Трилогия книг стала настоящим бестселлером по всему миру, поэтому внимание к исполнителям главных ролей сразу же стало пристальным. В свет вышло четыре фильма, и армия поклонников актрисы увеличилась на несколько миллионов человек.

Некоторые роли Кристен Стюарт были отмечены престижными наградами. Например, за свою роль в фильме «Добро пожаловать к Райли», режиссера Джейка Скотта, она получила награду миланского международного кинофестиваля. В этой картине Кристен сыграла скандальную роль 16-летней проститутки Мэллори. Критики отнеслись к игре Стюарт неоднозначно, назвав ее «слишком смелой» для подобной роли, после Беллы Свон. За роль в «Сумерки. Новолуние» Стюарт получила награду MTV как лучшая актриса, а также ей достался приз за лучший поцелуй с Робертом Паттинсоном.

Кристен Стюарт – не только актриса, но и модель для некоторых модных домов. С 2012 года она является лицом духов модного дома Balenciaga. А с 2013 рекламирует одежду модного бренда Chanel.

По версии журнала Vanity Fair она входит в топ самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, а журнал Forbes в 2011 году поставил ее на первое место в списке Hollywood's Best Actors for the Buck.

Слава Кристен Стюарт растет вместе с ее гонорарами. В последнее время она активно снимается у именитых режиссеров и выбирает проекты, в которых ей самой интересно сниматься.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Во время съемок у Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона закрутился роман, однако поклонники саги до сих пор судачат, не было ли это грамотным пиар-ходом для привлечения еще большего внимания к фильмам. Разлад в паре начался в 2012 году, когда вышел последний фильм из саги – «Сумерки. Сага: Рассвет ­ Часть 2». Кристен была замечена в связи с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, а снимки их поцелуев облетели весь интернет. После этого Паттинсон и Стюарт окончательно разошлись. В данный момент он встречается с певицей FKA Twigs, а Кристен переключилась на девушек.

Кристен Стюарт и Алисия Каргайл

С 2013 года Кристен начала встречаться с кинопродюсером Алисией Каргайл. Спустя два года они расстались, и она начала встречаться с певицей и актрисой Соко, однако вскоре после этого на красной дорожке в Каннах Стюарт появилась с Каргайл. В 2016 году Кристен сделала каминг-аут и заявила, что, наконец, чувствует себя действительно счастливой и свободной.

После Алисии Кристен начала встречаться с моделью Стеллой Максвелл.

Награды и премии Кристен Стюарт

2015 год

- Премия Золотая малина

Номинация:Премия за восстановление репутации

- Сезар

Победитель:Лучшая актриса второго плана («Зильс-Мария»)

2013 год

- Премия Золотая малина

Победитель: Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2») и Худший актерский ансамбль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)

Номинация:Худшая экранная пара («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)

2012 год

- Премия канала «MTV»

Победитель:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)



- Золотая малина

Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)

2011 год

- Премия канала «MTV»

Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)

Номинация:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)

- Премия Золотая малина

Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение»)

2010 год

- Премия канала «MTV»

Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Новолуние») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Новолуние»)

Номинация:Лучший поцелуй («Ранэвэйс»)

- Премия Британской академии

Победитель:Восходящая звезда

2009 год

- Премия канала «MTV»

Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки») и Лучший поцелуй («Сумерки»)

2008 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация:Лучший актерский состав («В диких условиях»)