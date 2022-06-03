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Кристен Стюарт

Kristen Stewart
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт Kristen Stewart
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Дата рождения
9 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
были в отношениях c 2009 по 2013 г Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
коллеги по фильмам Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
были в отношениях с 2005 по 2009 г
Биография Кристен Стюарт

Кристен Стюарт родилась  9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе в семье Джона и Джулс Стюарт. Отец актрисы работал ассистентом режиссера  и продюсером различных программ  на канале FOX, а мать была ассистентом сценариста и режиссером (она сняла картину «К-11»). Карьера юной Кристен была предопределена заранее, поэтому девушка начала увлекаться актерским мастерством, еще учась в школе. Кристен участвовала в школьных театральных постановках, когда ее заметил кастинг-агент. Родители были против столь ранней карьеры их дочери, однако девочка их уговорила и уже в возрасте 8 лет начала ходить на кастинги.

Роли Кристен Стюарт

Впервые Кристен Стюарт появилась на экране в фильме канала Disney «Сын русалки». В нем она сыграла небольшую роль, но уже  в 2001 году ей досталась серьезная роль в драме «Безопасность вещей». Первой крупной ролью на большом экране стала роль Сары Олтман в картине Дэвида Финчера «Комната страха», где партнершей Кристен по фильму стала актриса Джоди Фостер. Они сыграли мать и дочь, запертых в защищенной комнате, пока в их дом проникают трое бандитов. Роль Сары могла сыграть другая известная актриса – Хейден Панеттьери. Но Джоди Фостер настояла на кандидатуре Стюарт. Далее последовали проходные картины «Дьявольский особняк», «Запретная миссия», «Затура: Космическое приключение» и другие. Кристен сыграла главные роли во многих голливудских фильмах, но настоящую славу ей принесла, конечно, трилогия «Сумерки».

Кристен Стюарт - Сумерки

В 2007 году Кристен Стюарт прошла кастинг на роль Беллы Свон в фильме «Сумерки» по роману Стефани Майер. Трилогия книг стала настоящим бестселлером по всему миру, поэтому внимание к исполнителям главных ролей сразу же стало пристальным. В свет вышло четыре фильма, и армия поклонников актрисы увеличилась на несколько миллионов человек.

Некоторые роли Кристен Стюарт были отмечены престижными наградами. Например, за свою роль в фильме «Добро пожаловать к Райли», режиссера Джейка Скотта, она получила награду миланского международного кинофестиваля. В этой картине Кристен сыграла скандальную роль 16-летней проститутки Мэллори. Критики отнеслись к игре Стюарт неоднозначно, назвав ее «слишком смелой» для подобной роли, после Беллы Свон. За роль в «Сумерки. Новолуние» Стюарт получила награду MTV как лучшая актриса, а также ей достался приз за лучший поцелуй с Робертом Паттинсоном.

Кристен Стюарт – не только актриса, но и модель для некоторых модных домов. С 2012 года она является лицом духов модного дома Balenciaga. А с 2013 рекламирует одежду модного бренда Chanel.

По версии журнала Vanity Fair она входит в топ самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, а журнал Forbes в 2011 году поставил ее на первое место в списке Hollywood's Best Actors for the Buck.

Слава Кристен Стюарт растет вместе с ее гонорарами. В последнее время она активно снимается у именитых режиссеров и выбирает проекты, в которых ей самой интересно сниматься.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Во время съемок у Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона закрутился роман, однако поклонники саги до сих пор судачат, не было ли это грамотным пиар-ходом для привлечения еще большего внимания к фильмам. Разлад в паре начался в 2012 году, когда вышел последний фильм из саги – «Сумерки. Сага: Рассвет ­ Часть 2». Кристен была замечена в связи с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, а снимки их поцелуев облетели весь интернет. После этого Паттинсон и Стюарт окончательно разошлись. В данный момент он встречается с певицей FKA Twigs, а Кристен переключилась на девушек.

Кристен Стюарт и Алисия Каргайл

С 2013 года Кристен начала встречаться с кинопродюсером Алисией Каргайл. Спустя два года они расстались, и она начала встречаться с певицей и актрисой Соко, однако вскоре после этого на красной дорожке в Каннах Стюарт появилась с Каргайл. В 2016 году Кристен сделала каминг-аут и заявила, что, наконец, чувствует себя действительно счастливой и свободной.

После Алисии Кристен начала встречаться с моделью Стеллой Максвелл.

Награды и премии Кристен Стюарт

2015 год
- Премия Золотая малина     
Номинация:Премия за восстановление репутации

- Сезар     
Победитель:Лучшая актриса второго плана («Зильс-Мария»)

2013 год
- Премия Золотая малина     
Победитель: Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2») и Худший актерский ансамбль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)
Номинация:Худшая экранная пара («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»)

2012 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)

 
- Золотая малина     
Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»)

2011 год
- Премия канала «MTV»    
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)
Номинация:Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Затмение»)

 - Премия Золотая малина     
Номинация:Худшая женская роль («Сумерки. Сага. Затмение»)

 2010 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки. Сага. Новолуние») и Лучший поцелуй («Сумерки. Сага. Новолуние»)
Номинация:Лучший поцелуй («Ранэвэйс»)

- Премия Британской академии    
Победитель:Восходящая звезда

2009 год
- Премия канала «MTV»
Победитель:Лучшая женская роль («Сумерки») и Лучший поцелуй («Сумерки»)

2008 год
- Премия Гильдии актеров    
Номинация:Лучший актерский состав («В диких условиях»)

Интересные факты о Кристен Стюарт

- Кристен стала первой американской актрисой, которая удостоилась французской премии «Сезар» (фильм «Зильс-Мария»)

- Любимые группы: Green Day, Nirvana, Led Zeppelin, Cream, The Beatles и U2

- У нее есть собака породы бордер-колли

- Кристен умеет играть на гитаре

- Несколько раз снималась в фильмах с Джесси Айзенбергом, но между ними никогда не было романа

- Из-за конфликтов с одноклассниками девушка бросила школу и была переведена на домашнее обучение. При этом аттестат она получила в 19 лет.

- На Каннском кинофестивале девушка демонстративно сняла туфли на длинном каблуке и прошла по ковровой дорожке босиком. Это была специальная акция протеста.

- Для съемок в фильме «Добро пожаловать к Райли» актриса брала уроки профессионального стриптиза. Не все подобные сцены попали в итоговую версию фильма.

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Кристен Стюарт
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
6.0
Спенсер
Спенсер
драма, исторический 2021, Великобритания / Германия / Чили
7.0
Самый счастливый сезон
Самый счастливый сезон
мелодрама, комедия 2020, США
6.0
Под водой
Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.0
Опасная роль Джин Сиберг
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер 2019, США / Великобритания
6.0
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
боевик, комедия 2019, США
6.0
С любовью, Антоша
С любовью, Антоша
документальный 2019, США
8.0
Месть Лиззи Борден
Месть Лиззи Борден
триллер, драма 2018, США
6.0
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22 сентября 2019 18:05
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Связи
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон Robert Pattinson
были в отношениях c 2009 по 2013 г Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg
коллеги по фильмам Майкл Ангарано
Майкл Ангарано Michael Angarano
были в отношениях с 2005 по 2009 г
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