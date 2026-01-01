Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лили Коул
Lily Cole
Киноафиша
Персоны
Лили Коул
Лили Коул
Lily Cole
Дата рождения
19 мая 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Торки, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
179 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Лили Коул
Родилась 19 мая 1988 года. Торквей, Англия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.1
Климт и Шиле: Эрос и Психея
(2018)
6.9
Воображариум доктора Парнаса
(2009)
6.7
Теорема Зеро
(2013)
Фильмография Лили Коул
6
Хильма
Hilma
биография, драма
2022, Швеция
7.1
Климт и Шиле: Эрос и Психея
Klimt & Schiele – Eros and Psyche
документальный
2018, Италия
4.7
Лондонские поля
London Fields
триллер, криминал, детектив
2017, США
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Посланник
The messenger
ужасы, драма, триллер
2015, Великобритания
6.7
Теорема Зеро
The Zero Theorem
фантастика, драма
2013, США / Румыния / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Белоснежка и охотник
Snow White and the Huntsman
сказка, приключения, боевик
2012, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
Дневник мотылька
Moth Diaries
ужасы
2011, Канада / Ирландия
Смотреть трейлер
4.3
Признания отпрыска века
Confession of a Child of the Century
мелодрама, драма
2011, Франция
Смотреть трейлер
Показать еще
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить