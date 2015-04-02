Наша рецензия

У Белоснежки очередной бенефис, только вместо гламура и глянца зрителю подана суровая готика, а сама заглавная героиня в какой-то прекрасный момент превращается в Жанну д’Арк. Интересно, что если (анти)гламурную пародию с Джулией Робертс делал индийско-американский сюрреалист Тарсем Сингх, то готическое фэнтези с Шарлиз Терон делал сюрреалист британский. Руперт Сэндерс, выпускник Школы графического дизайна и промышленного дизайна знаменитого лондонского Колледжа Святого Мартина, никогда,…