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Йайа ДаКоста
Йайа ДаКоста
Yaya DaCosta
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Йайа ДаКоста
Yaya DaCosta
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Дата рождения
15 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гарлем, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Йайи ДаКосты
Родилась 15 ноября 1982 года. Гарлем, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Йайи ДаКосты
Пил
комедия, драма
2019, Великобритания
6.0
Славные парни
комедия
2016, США
7.0
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